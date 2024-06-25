Российские блогеры с упоением рассказывают о том, что они "почистили" захваченные территории "от говна хохляцкого".

Кирилл Федоров

Российский Z-блогер Кирилл Федоров вместе с другом смакует историю о том, как они сдали на подвал девушку из Бердянска, которая работала на заправке и поговорила с ними на украинском языке.

По его словам, он купил себе "Мерс" на украинских номерах, приехал на заправку и девушка обратилась у нему на украинском. Тот спросил: "А че ты со мной на украинском разговариваешь?" Та ответила, что так хочет.

"В подвал. Поехали отдыхать на подвале", — рассказал россиянин.

"Вся ее вина заключалась в том, что она сказала русским нацистам украинскую фразу "прикладайте картку". То, что русские Z-патриоты находят особое удовольствие в том, чтобы мучить беззащитных женщин — давно не секрет. Это они и в России регулярно делают. Главное в этих словах то, что они доказывают — на оккупированных территориях Украины происходит геноцид", — отметил журналист Денис Казанский.

По его словам, оккупанты преследуют и мучают людей даже не за поступки или политические взгляды, а просто за сам факт принадлежности к украинскому народу.

"Говоришь по-украински, являешься украинцем — вот такие садисты заберут тебя на подвал, будут пытать и радостно хвастаться этим на своих стримах, зная, что в России им за это ничего не будет. Кому-то еще нужны доказательства, что геноцид в Буче, Изюме, Херсоне — не фейк? Просто смотрите российских Z-патриотов. Они сами во всем охотно признаются", — отметил журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российская оппозиция выдвинула обвинения Путину и Медведеву.



