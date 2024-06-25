Че со мной на украинском разговариваешь: россияне похвастались расправой над девушкой

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Российские блогеры с упоением рассказывают о том, что они "почистили" захваченные территории "от говна хохляцкого".
Кирилл Федоров
Российский Z-блогер Кирилл Федоров вместе с другом смакует историю о том, как они сдали на подвал девушку из Бердянска, которая работала на заправке и поговорила с ними на украинском языке.
По его словам, он купил себе "Мерс" на украинских номерах, приехал на заправку и девушка обратилась у нему на украинском. Тот спросил: "А че ты со мной на украинском разговариваешь?" Та ответила, что так хочет.
"В подвал. Поехали отдыхать на подвале", — рассказал россиянин.
По его словам, оккупанты преследуют и мучают людей даже не за поступки или политические взгляды, а просто за сам факт принадлежности к украинскому народу.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российская оппозиция выдвинула обвинения Путину и Медведеву.
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