В РФ новая причина для войны в Украине: о чем она говорит – почему Россия стала территорией фашизма

В РФ продолжают изобретать причины для продолжения агрессии против Украины. Так, помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов заявил, что в Украине стоит провести "десатанизацию", так как там "сотни сект". О чем говорят подобные заявления? Что цивилизованному миру делать с обезумевшей Россией? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россия пытается показать, что война в Украине – это некий поход против зла как такового

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк рассуждает так:

"Всеми этими разговорами о "десатанизации" и так далее кремлевские пропагандисты стараются найти тему, которая зацепила бы российское общество, объединила его. Мусульман, православных, другие конфессии. Чтобы показать, что война в Украине – это некий поход против зла как такового. Но я не думаю, что это сработает. Тезис не зацепит и не смобилизует всё более сомневающихся в необходимости этой войны россиян".

По мнению эксперта, цивилизованны мир должен отвечать на продолжение агрессии и попытки изобрести для нее всё новые поводы максимумом санкций против России, увеличением поддержки (финансовой, военной) — Украине.

"Важно усиленное – дипломатическое, международно-политическое, экономическое давление на РФ. Там, действительно, обезумившая власть, попытки насадить фашизм, милитаризм, нацизм в худшем виде, извращение всех понятий. Всё то, в чем РФ обвиняет Украину, применимо к ней самой, – уверен Анатолий Октисюк. – В стране-агрессоре, подчеркиваю, процветает чистого вида фашизм, усиленный современными инструментами пропаганды. И чем быстрее цивилизованный мир справится с этой заразой, тем меньше она принесет всем вреда".

Россия в принципе не приемлет существование независимой Украины

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев считает, что подобные заявления являются иллюстрацией того уникального факта, что впервые большая война развязана без ясных, четких причин и целей.

"Мы помним, что заявлялось в начале вторжения (денацификация, демилитаризация, боязнь, что Украина вступит в НАТО). Потом пошли рассказы, что россияне напали потому, что якобы через год украинцы сами напали бы, в том числе стараясь вернуть Крым. При этом в РФ, похоже, забыли, что примерно такие же причины озвучивал Гитлер, обосновывая вероломное нападение Германии на СССР, нарушив пакт о ненападении", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что такое метание россиян демонстрирует – обоснованных причин для агрессии РФ против Украины не было и нет.

"Что на поверхности – это то, что Россия в принципе не приемлет существование независимой Украины, – акцентирует Андрей Золотарев. – Украина интересует нынешнюю РФ, страдающую неоимперскими амбициями, лишь в качестве сателлита с декоративной атрибутикой. По типу нынешней Беларуси. Потому война приобретает экзистенциальный характер. И даже, если она будет поставлена на паузу, это станет лишь перемирием. Продолжение неминуемо – и оно закончится плачевно для одной из сторон. Надеемся, что для России, которая продолжает лихорадочный поиск причин, почему она начала и всё еще ведет агрессивную захватническую войну против Украины".

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