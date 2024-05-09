В РФ не все так хорошо: Зеленский обнадежил, когда ситуация на фронте изменится

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Кравцев Сергей
Украинские защитники смогут остановить наступление врага на востоке в случае усиления поставок западного вооружения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время совместной пресс-конференции с главой Европейского парламента Робертой Мецолой сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский отметил, что командование понимает, какое оружие именно сейчас больше всего необходимо нашим защитникам. В частности, также есть оценка того, сколько военных надо вывезти, чтобы дать им отдохнуть. Ротации продолжаются, планы по ним есть.
Президент добавил, что поставки Украине есть, впрочем, это не те объемы, за которые голосовали. В то же время, как только Силы обороны получат необходимое — они остановят инициативу России на востоке.
Лидер украинцев отметил, пользуясь этим моментом, когда у Украины возник дефицит вооружения, оккупанты увеличили свои войска на севере, на востоке, безусловно везде.
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