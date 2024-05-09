В РФ не все так хорошо: Зеленский обнадежил, когда ситуация на фронте изменится

Украинские защитники смогут остановить наступление врага на востоке в случае усиления поставок западного вооружения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время совместной пресс-конференции с главой Европейского парламента Робертой Мецолой сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"При увеличении поставок оружия мы сможем остановить их (Ред. – россиян) на востоке. Там сейчас у них инициатива. Это не секрет. Нам нужно их остановить, забрать инициативу в свои руки. Это можно только когда в руках есть что-то крепкое", — заявил глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что командование понимает, какое оружие именно сейчас больше всего необходимо нашим защитникам. В частности, также есть оценка того, сколько военных надо вывезти, чтобы дать им отдохнуть. Ротации продолжаются, планы по ним есть.

"Но кроме этих сильных бригад, которые выводятся, должны заходить укомплектованные бригады. Не просто сильные ребята, а сильные ребята не с голыми руками. Механизированные бригады, мощные бригады", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что поставки Украине есть, впрочем, это не те объемы, за которые голосовали. В то же время, как только Силы обороны получат необходимое — они остановят инициативу России на востоке.

Лидер украинцев отметил, пользуясь этим моментом, когда у Украины возник дефицит вооружения, оккупанты увеличили свои войска на севере, на востоке, безусловно везде.

"Также видим войска, которые могут быть на том или ином направлении. Если говорить без различных деталей, главное, что мы знаем, видим количество и знаем, что у них не все так очень хорошо, как они считали", — отметил президент.

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