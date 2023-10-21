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В РФ нашли замену Суровикину

В России якобы назначили нового командующего авиацией после отставки Сергея Суровикина

сегодня, 08:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Командующим воздушно-космических сил России вместо Сергея Суровикина стал Виктор Афзалов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские пропагандистские медиа, со ссылками на "источники".

В РФ нашли замену Суровикину

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Афзалов уже был исполняющим обязанности, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в Украине. В декабре прошлого года Афзалов получил звание генерал-полковника.


Суровикин считался в России довольно влиятельным генералом. Вот только последнее время он выпал из информационного пространства. Лишь 15 сентября появились снимки российского генерала Сергея Суровикина в Алжире. В РФ заявляли, что его назначили председателем координационного комитета "СНГ" по вопросам противо-воздушной обороны.

Отметим, российский генерал Сергей Суровикин, который якобы какое-то время находился под домашним арестом и был отстранен от военного руководства армии РФ за тесные связи с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным (который в июне начал мятеж против российского руководства, а в августе был ликвидирован), впервые за два с лишним месяца появился на публике. О чем это говорит? Сумел ли Путин восстановить контроль после попытки мятежа – или он его и не терял? Как события внутри РФ могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — Минобороны РФ удалило все данные о Суровикине: подробности.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия хочет окружить Авдеевку: в США рассказали, какие шансы у россиян добиться успеха.




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Источник: https://t.me/rian_ru/218946
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