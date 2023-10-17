Россия хочет окружить Авдеевку: в США рассказали, какие шансы у врага

15 октября российские оккупанты продолжили наступление с целью окружение Авдеевки Донецкой области. Захватчикам не удалось добиться успехов, но они могут в ближайшее время активизировать попытки окружить город. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Авдеевка. Фото: из открытых источников

В ISW прогнозируют, что российские войска, вероятно, будут продолжать наступательные операции в таком сниженном темпе и оставаться угрозой для украинских сил в этом районе, несмотря на то, что сейчас им вряд ли удастся достичь решающего прорыва или окружить Авдеевку.

В то же время аналитики предупреждают, что любое снижение темпов наступательных действий россиян может быть результатом корректировки тактической обстановки, и в ближайшие дни они могут активизировать попытки окружить Авдеевку.

Украинский военный обозреватель отметил, что российские войска проникли на украинские фланги вокруг Авдеевки и представляют значительную угрозу для украинских позиций, несмотря на то, что окружение города в ближайшее время вряд ли возможно.

Российские войска сосредоточили значительную группировку сил в составе подразделений 15 мотострелкового и 11 стрелкового полков на фронте между Авдеевкой и Донецком и уже совершили наступательные действия в этом районе. Как отмечают российские источники, батальоны проводят сплоченные нападения, масштабы которых превышают большинство российских или украинских атак на этом этапе войны.

Эта российская группировка, вероятно, сможет вести наступательные операции, направленные на окружение Авдеевки, если российские командиры захотят понести относительно большие потери, несмотря на то, что их будет недостаточно для стремительного прорыва.

Украинский Генштаб сообщил, что Силы обороны отбили более 15 российских штурмов возле Авдеевки, а также к северо-западу и юго-западу от населенного пункта.

Аналитики ISW не нашли визуального подтверждения заявлений о продвижении России в этом районе или геолокационных видеозаписей каких-либо других достижений оккупантов

По данным российских источников, 15 октября продвижение оккупантов в этом районе значительно уменьшились по сравнению с предыдущими днями. Российский военный блогер признал, что ВСУ все еще присутствуют на Авдеевском коксохимическом заводе после противоречивых заявлений России о российском контроле над заводом.

Как украинские военные наблюдатели, так и российские источники заявили, что российские силы не достигли желаемого немедленного прорыва и столкнулись с большими потерями и, вероятно, более медленными, чем ожидалось, темпами продвижения.

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