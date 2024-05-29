В РФ нашли способ, как более эффективно наносить ракетные удары по Украине

В террористической России сообщили, что, якобы, научились совершать пуски крылатых ракет Х59/69 с ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". По словам военного эксперта Олега Жданова, если это действительно так, то для Украины появилась новая угроза.

Ка-52

Как отметил военный эксперт, вертолеты имеют возможность вплотную подходить к границе и уже оттуда производить пуски ракет. При этом эти пуски будут происходить на малой высоте, а это значит, что ракеты будет труднее сбить.

При этом Жданов подчеркнул, что таких вертолетов в России много больше 150 штук. То есть, добавил эксперт, оккупанты могут их активно использовать для нанесения ударов. При этом Жданов обратил внимание на то, что два таких ударных вертолета недавно прибыли в Беларусь.

"До этого там располагалась тактическая авиационная группа, а сейчас к ним присоединились два "Аллигатора" К-52. А ведь мы понимаем, какое расстояние до Киева от беларусской границы — менее 200 километров",

– сказал Жданов и добавил, что в этом заключается дополнительная угроза для столицы.

При этом эксперт предположил, что оккупанты могут применять "Аллигаторы" во время массированных атак по Украине. По его мнению, на такое действие захватчики могут пойти для того, чтобы перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны. Как следствие, враги ожидают, что смогут добиться того, что их террористические удары по Украине станут более эффективными.

Кроме того, Жданов считает, что пуски с Аллигаторов также могут быть и самостоятельными. По его словам, подобные пуски будет трудно обнаружить, и захватчики этим могут воспользоваться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что террористическая Россия может увеличить преимущество в войне.



