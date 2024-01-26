В РФ крупнейший НПЗ остановился после удара ВСУ: что известно

Нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Туапсе – единственный на черноморском побережье и один из десяти крупнейших в России – остановил производство после удара украинских дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило агентство "Reuters", со ссылкой на источники в отрасли.

НПЗ Роснефти в Туапсе. Фото из открытых источников

Как ранее сообщалось в СМИ, удар по Туапсе в ночь на 25 января был спецоперацией СБУ. После двух мощных взрывов там начался масштабный пожар, была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов, где происходит разделение нефти на основные фракции (бензиновую, керосиновую, дизельную).

Россияне признали, что на территории НПЗ горела вакуумная колонна.

По информации источников Reuters, быстро возобновить производство на заводе не получится. Ремонт ориентировочно может продолжаться до конца февраля – начала марта.

Стоит отметить, нефтеперерабатывающий завод в Туапсе – один из старейших в России, его построили еще в 1929 году. Мощность составляет 12 млн тонн/нефти в год или 240 000 баррелей в сутки. Он производит нафту (моторное топливо), мазут, вакуумный газойль и дизельное топливо с высоким содержанием серы. Экспорт через соседнюю нефтеперевалку идет в Турцию, Китай, Малайзию и Сингапур.

В 2023 году завод переработал 9,38 млн тонн сырой нефти сорта Siberian Light, произведя 3,31 млн тонн газойля и 3,12 млн тонн мазута.

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