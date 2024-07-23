Министерство обороны Российской Федерации цинично оправдывает ракетный удар по детскому саду в городе Дергачах Харьковской области, утверждая, что там находился "пункт дислокации инструкторов и наемников из западных стран".



В РФ цинично прокомментировали удар по детскому саду в Дергачах

По информации российского ведомства, в результате удара было "уничтожено около 50 инструкторов". Однако, по данным украинских властей, объектом атаки стал детский сад и начальная школа.

“Кадры удара по пункту дислокации инструкторов и наемников из западных стран Харьковской области. Пункт находился в Дергачах. Уничтожены около 50 инструкторов”, — сообщили российские оккупанты.

Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором якобы зафиксирован момент удара. Однако на кадрах невозможно идентифицировать атакуемый объект.

Начальник Дергачевского общества Вячеслав Задоренко отметил, что россияне атаковали город двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". "Комментарии.Харьков" сообщали, что обошлось без жертв среди детей и персонала, поскольку обстрел произошел ночью. Все профильные службы работают на месте, помогая устранять последствия российских обстрелов.

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