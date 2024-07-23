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В РФ цинично прокомментировали удар по детскому саду в Дергачах

Российские оккупанты разрушили двумя "Искандерами" начальную школу и детсад в Дергачах

сегодня, 12:55
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Черновалова Кристина

Министерство обороны Российской Федерации цинично оправдывает ракетный удар по детскому саду в городе Дергачах Харьковской области, утверждая, что там находился "пункт дислокации инструкторов и наемников из западных стран".

В РФ цинично прокомментировали удар по детскому саду в Дергачах

В РФ цинично прокомментировали удар по детскому саду в Дергачах

По информации российского ведомства, в результате удара было "уничтожено около 50 инструкторов". Однако, по данным украинских властей, объектом атаки стал детский сад и начальная школа.

“Кадры удара по пункту дислокации инструкторов и наемников из западных стран Харьковской области. Пункт находился в Дергачах. Уничтожены около 50 инструкторов”, — сообщили российские оккупанты.

Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором якобы зафиксирован момент удара. Однако на кадрах невозможно идентифицировать атакуемый объект.

Начальник Дергачевского общества Вячеслав Задоренко отметил, что россияне атаковали город двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". "Комментарии.Харьков" сообщали, что обошлось без жертв среди детей и персонала, поскольку обстрел произошел ночью. Все профильные службы работают на месте, помогая устранять последствия российских обстрелов.

Читайте на портале "Комментарии" — На Харьковском направлении российские захватчики совершают штурмовые действия в основном за счет стрелковых батальонов, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.



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