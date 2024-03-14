logo

BTC/USD

72845.79

ETH/USD

3946.11

LTC/USD

95.64

USD/UAH

38.85

EUR/UAH

42.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В РДК рассказали, удается ли продвигаться вглубь РФ после прорыва границы
commentss НОВОСТИ Все новости

В РДК рассказали, удается ли продвигаться вглубь РФ после прорыва границы

В РДК рассказали об успехах в прорыве границы РФ

сегодня, 15:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Добровольцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК), легиона "Свобода России" (ЛСР) и Сибирского батальона продвинулись на несколько десятков километров вглубь за границу РФ после прорыва 12 марта. Также они взяли в плен оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении начальника штаба РДК Александра "Фортуны".

В РДК рассказали, удается ли продвигаться вглубь РФ после прорыва границы

РДК. Фото: из открытых источников

Александр отметил, у РДК нет потерь в Белгородской области, а "со стороны России потери есть и в живой силе, и в технике, но о конкретных цифрах будем говорить позже".

"Пленные (Ред. – россияне) есть, им оказана помощь, они переданы украинской стороне", — рассказал боец, отказавшись называть их число.

При этом, представитель РДК не стал скрывать и продвижение добровольческих сил вглубь территории России.

"Есть разные направления. Есть направления, где на несколько километров подвинулись подразделения, есть на несколько десятков. Он (Ред. – рейд) готовился несколько месяцев", — уточнил доброволец.

Кроме того, РДК анонсировал новые рейды на российскую территорию.

"У нас есть большое количество разных сценариев в разной степени готовности", — констатировал представитель добровольцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — пошли третьи сутки рейда легиона "Свобода России" (ЛСР), Российского добровольческого корпуса (РДК) и Сибирского батальона на территорию Курской и Белгородской областей. Российские добровольцы заявили, что сделают всё, чтобы в приграничных районах никаких выборов Путина не было. Они призвали местных жителей эвакуироваться, подчеркивая, что вынуждены наносить удары по городам, откуда путинская армия обстреливает Украину. Задачей же максимум называют свержение путинского режима. О чем говорит происходящее? Почему так вяло реагирует Кремль? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Зеленского рассказали, к чему могут привести события в Курской и Белгородской областях РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/mozhemobyasnit/17407
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости