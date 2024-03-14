В РДК рассказали, удается ли продвигаться вглубь РФ после прорыва границы

Добровольцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК), легиона "Свобода России" (ЛСР) и Сибирского батальона продвинулись на несколько десятков километров вглубь за границу РФ после прорыва 12 марта. Также они взяли в плен оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении начальника штаба РДК Александра "Фортуны".

РДК. Фото: из открытых источников

Александр отметил, у РДК нет потерь в Белгородской области, а "со стороны России потери есть и в живой силе, и в технике, но о конкретных цифрах будем говорить позже".

"Пленные (Ред. – россияне) есть, им оказана помощь, они переданы украинской стороне", — рассказал боец, отказавшись называть их число.

При этом, представитель РДК не стал скрывать и продвижение добровольческих сил вглубь территории России.

"Есть разные направления. Есть направления, где на несколько километров подвинулись подразделения, есть на несколько десятков. Он (Ред. – рейд) готовился несколько месяцев", — уточнил доброволец.

Кроме того, РДК анонсировал новые рейды на российскую территорию.

"У нас есть большое количество разных сценариев в разной степени готовности", — констатировал представитель добровольцев.

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