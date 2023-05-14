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В разы меньше, чем в России: в ЕС назвали потери ВСУ

В документации Европейского Союза указаны потери украинских военных. Также в документах присутствуют потери армии РФ.

сегодня, 12:45
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Автор:

Slava Kot

Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения России в целом потеряли менее 15 тыс. военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Euractiv.

В разы меньше, чем в России: в ЕС назвали потери ВСУ

Украинский солдат. Фото из открытых источников

С начала нападения России украинское командование неохотно раскрывает потери личного состава и техники.


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"Есть информация, которой мы не делимся. Это наше общее решение всех военных", – отметил президент Украины.

Подобной позиции придерживаются и украинские союзники, практически не обнародуют потери ВСУ. Однако издание Euractiv получило отрывки внутренних документов ЕС о потерях украинских военных.

Согласно этой информации, потери ВСУ составляют 13 тыс. убитых украинских военных во время боев и 35 тыс. раненых. В документе присутствует оценка США, указывающая на 17,5 тыс. убитых украинских солдат и 124-131 тыс. раненых. Во внутренних сообщениях ЕС указана также оценка потерь России, которая составляет 185 тыс. ликвидированных солдат армии РФ и 555 тыс. раненых.

Следует отметить, что издание не указывает время, когда были наведены потери Украины и России в войне.

Напомним, что согласно информации Генштаба ВСУ по состоянию на 14 мая, россияне потеряли 198880 российских военных, 3756 танков, 308 самолетов и еще сотни единиц другой военной техники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ заняли новые позиции вблизи Бахмута.

Также "Комментарии" писал об отчете британской разведки, которая сомневается в боеспособности армии России защититься от контрнаступления ВСУ. Россия хоть и сохранила количество подразделений, но новые резервисты не имеют современной военной техники и проводят очень простые операции на основе пехоты.



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Источник: https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/ukraine-lost-fewer-than-15000-troops-eu-countries-intelligence-says/
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