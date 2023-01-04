В разведке рассказали, почему гибель сотен россиян в Макеевке на совести российских генералов

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Кравцев Сергей
Инцидент с массовым уничтожением мобилизованных россиян в Макеевке Донецкой области говорит о непрофессиональных действиях российских войск и, в частности, российского военного командования. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, пишет портал "Комментарии".
Удар по базе россиян в Макеевке. Фото: из открытых источников
Британские аналитики обращают внимание, что в результате удара ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке, где дислоцировались российские военнослужащие, оно было полностью уничтожено.
Британские аналитики также обратили внимание на немаловажную деталь — уничтоженной прицельным попаданием здание расположено всего в 12,5 км от Авдеевского участка фронта, который является одной из самых горячих точек конфликта. Российское командование должно было это знать и позаботиться о судьбе сотен мобилизованных сограждан.
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