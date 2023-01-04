В разведке рассказали, почему гибель сотен россиян в Макеевке на совести российских генералов

Инцидент с массовым уничтожением мобилизованных россиян в Макеевке Донецкой области говорит о непрофессиональных действиях российских войск и, в частности, российского военного командования. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, пишет портал "Комментарии".

Удар по базе россиян в Макеевке. Фото: из открытых источников

Британские аналитики обращают внимание, что в результате удара ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке, где дислоцировались российские военнослужащие, оно было полностью уничтожено.

"Учитывая масштабы повреждений, существует реальная вероятность того, что рядом с местом размещения войск хранились боеприпасы, которые сдетонировали во время удара, вызвав вторичные взрывы", — говорится в обзоре.

Британские аналитики также обратили внимание на немаловажную деталь — уничтоженной прицельным попаданием здание расположено всего в 12,5 км от Авдеевского участка фронта, который является одной из самых горячих точек конфликта. Российское командование должно было это знать и позаботиться о судьбе сотен мобилизованных сограждан.

"Российские военные имели опыт небезопасного хранения боеприпасов еще задолго до нынешней войны, но этот инцидент подчеркивает, как непрофессиональные действия приводят к высокому уровню потерь среди российских военнослужащих", — говорится в отчете.

Читайте также на портале "Комментарии" — прилет по базе оккупантов в Макеевке – почему произошедшее стало ударом по путинскому режиму. Издание "Комментарии" разбиралось в произошедшем вместе с экспертами.

Также издание "Комментарии" сообщало – главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин признал — войска РФ не могут захватить Бахмут. Украинские силы обороны сделали из города крепость.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!