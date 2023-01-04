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В разведке рассказали, почему гибель сотен россиян в Макеевке на совести российских генералов

В разведке Британии считают, что уничтожение оккупантов в Макеевке подчеркивает непрофессионализм россиян

сегодня, 09:42
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Автор:

Кравцев Сергей

Инцидент с массовым уничтожением мобилизованных россиян в Макеевке Донецкой области говорит о непрофессиональных действиях российских войск и, в частности, российского военного командования. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, пишет портал "Комментарии".

В разведке рассказали, почему гибель сотен россиян в Макеевке на совести российских генералов

Удар по базе россиян в Макеевке. Фото: из открытых источников

Британские аналитики обращают внимание, что в результате удара ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке, где дислоцировались российские военнослужащие, оно было полностью уничтожено.

"Учитывая масштабы повреждений, существует реальная вероятность того, что рядом с местом размещения войск хранились боеприпасы, которые сдетонировали во время удара, вызвав вторичные взрывы", — говорится в обзоре.

Британские аналитики также обратили внимание на немаловажную деталь — уничтоженной прицельным попаданием здание расположено всего в 12,5 км от Авдеевского участка фронта, который является одной из самых горячих точек конфликта. Российское командование должно было это знать и позаботиться о судьбе сотен мобилизованных сограждан.

"Российские военные имели опыт небезопасного хранения боеприпасов еще задолго до нынешней войны, но этот инцидент подчеркивает, как непрофессиональные действия приводят к высокому уровню потерь среди российских военнослужащих", — говорится в отчете.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1610523688650039296
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