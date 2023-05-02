В разведке рассказали, как намерены принудить РФ к очередному "жесту доброй воли"

Российских захватчиков необходимо отрезать от Крыма и сделать так, чтобы оккупанты не могли использовать полуостров в военных целях. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление представителя ГУР Андрея Черняка.

Крым. Фото из открытых источников

"Врага нужно отрезать от Крыма – сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, наконец, осуществила так называемый "крымский жест доброй воли", — заявил представитель ГУР.

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Он отметил, что Украина не прекращает принимать соответствующие меры на крымском направлении, о чем, в частности, свидетельствуют недавние события на территории полуострова.

"Километровые пробки на незаконно возведенном мосту из Керчи в Россию — это правильная реакция. ГУР МО Украины настоятельно рекомендует покинуть оккупированный Крым, пока такая опция еще есть", — добавил Андрей Черняк.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



