В разведке объяснили, почему прогнозы Буданова о победном 2023-м вполне реальны

Обнадеживающий прогноз относительно войны в Украине начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, в котором говорится о победном завершении войны уже в 2023-м году, базируется на трех составляющих: разведданные, анализ обстановки на поле боя и международная ситуация. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Слова Буданова о позитивных сдвигах на фронте — те, которые прозвучали еще летом о событиях осенью и во многих других случаях, — это информация, которая подтверждается жизнью и практикой", — отметил Юсов.

Он напомнил, что не нужно забывать о прогнозе украинской разведке перед начало полномасштабного вторжения российских войск. Тогда Буданов также предупреждал о таком ходе трагических событий.

Андрей Юсов отметил, что есть все основания утверждать, что прогноз Буданов осуществится.

"Есть все признаки того, что и благодаря деятельности украинских Сил обороны, и благодаря помощи наших партнеров, и собственно через те внутренние процессы, которые происходят внутри РФ, мы можем смело утверждать, что 2023 год будет победным. Собственно, те месяцы, которые озвучены, для этого есть основания", — подчеркнул представитель ГУР.

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