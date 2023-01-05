В разведке объяснили, почему прогнозы Буданова о победном 2023-м вполне реальны

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Кравцев Сергей
Обнадеживающий прогноз относительно войны в Украине начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, в котором говорится о победном завершении войны уже в 2023-м году, базируется на трех составляющих: разведданные, анализ обстановки на поле боя и международная ситуация. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Он напомнил, что не нужно забывать о прогнозе украинской разведке перед начало полномасштабного вторжения российских войск. Тогда Буданов также предупреждал о таком ходе трагических событий.
Андрей Юсов отметил, что есть все основания утверждать, что прогноз Буданов осуществится.
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