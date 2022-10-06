В разведке назвали количество уже мобилизованных россиян

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что план по частичной мобилизации совсем скоро будет выполнен, ведь уже удалось мобилизировать и начать обучать 200 тысячах россиян. Однако реальное количество мобилизованных, меньше, хотя и пересекает 100 тысяч. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на слова представителя украинской разведки Андрея Юсова в эфире общенационального телемарафона.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По словам Юсова, на первом этапе Россия готовится призвать более 300 тысяч россиян.

"Шойгу объявил о 200 тысячах, но 200 тысяч еще нет. Это меньшее количество. Мы не знаем, для чего они завысили показатели, возможно, перед руководством рапортуют, возможно, с другой целью. Это больше 100 тысяч человек уже. Мы знаем соответствующие показатели. ", — заявил Юсов.

Также представитель ГУР добавил, что Украина знает точное количество мобилизованных, но разведка пока не будет разглашать эти цифры.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к россиянам, подчеркнув, что они уже проиграли, а также предположив, что всё больше граждан РФ понимают, что они, насильно мобилизуемые, должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну. Что можно сказать о влиянии мобилизации на ситуацию в РФ? Есть ли вероятность, что когда "мобики" пойдут назад в гробиках, это как-то расшатает ситуацию и ускорит свержение Путина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!