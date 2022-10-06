В разведке назвали количество уже мобилизованных россиян

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Кравцев Сергей
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что план по частичной мобилизации совсем скоро будет выполнен, ведь уже удалось мобилизировать и начать обучать 200 тысячах россиян. Однако реальное количество мобилизованных, меньше, хотя и пересекает 100 тысяч. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на слова представителя украинской разведки Андрея Юсова в эфире общенационального телемарафона.
Мобилизация в России. Фото: из открытых источников
По словам Юсова, на первом этапе Россия готовится призвать более 300 тысяч россиян.
Также представитель ГУР добавил, что Украина знает точное количество мобилизованных, но разведка пока не будет разглашать эти цифры.
Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к россиянам, подчеркнув, что они уже проиграли, а также предположив, что всё больше граждан РФ понимают, что они, насильно мобилизуемые, должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну. Что можно сказать о влиянии мобилизации на ситуацию в РФ? Есть ли вероятность, что когда "мобики" пойдут назад в гробиках, это как-то расшатает ситуацию и ускорит свержение Путина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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