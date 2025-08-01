В разведке насторожили планами россиян относительно массового запуска ударных дронов

В нынешнем году противник планирует изготовить около 40 тысяч ударных беспилотников типа "Шахед/Герань-2". Об этом пишет издание "Левый берег", ссылаясь на собеседников в военной разведке.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

"В 2025 году враг планирует изготовить около 40 тысяч ударных БпЛА типа „Шахед/Герань-2“ и 24 тысячи ложных целей (БпЛА „Гербера“)" — говорят в разведке.

В ГУР отмечают, что в ближайших планах неприятеля выйти на 6 тысяч беспилотников в месяц.

В то же время Авиаэксперт Валерий Романенко отметил, что российские беспилотники будут летать массово разве что в конце года.

Пока, по словам эксперта, можем говорить о мелкосерийном или даже экспериментальном производстве, но в "Алабуге" заложили новые цеха и помещения общежитий для рабочей силы.

"Вероятно, КНДР отправит туда своих „рабов“. Россияне не очень хотят собирать „Шахеды“ — иметь дело с эпоксидными смолами и другими вредными материалами", — говорит Романенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — в последние ночные атаки на Киев жители столицы услышали необычный громкий звук в небе. Как впоследствии подтвердили в Воздушных силах Украины и Министерстве внутренних дел, это были реактивные дроны-камикадзе — так называемые "реактивные Шахеды". Реально ли перехватить реактивный "Шахед"? Много ли таких "шахедов" у врага? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинская разведка установила личность командира российской бригады, который руководит атаками дронами-камикадзе "Шахед" по территории Украины. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины.



