Реально ли перехватить реактивные "Шахеды": много ли их у врага

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В последние ночные атаки на Киев жители столицы услышали необычный громкий звук в небе. Как впоследствии подтвердили в Воздушных силах Украины и Министерстве внутренних дел, это были реактивные дроны-камикадзе — так называемые "реактивные Шахеды". Реально ли перехватить реактивный "Шахед"? Много ли таких "шахедов" у врага? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Реактивные шахеды. Фото: из открытых источников
Авиационный эксперт Валерий Романенко в интервью "РБК-Украина" рассказал, что реактивные версии дронов "Шахед", появившиеся в украинском небе, остаются уязвимыми к перехвату. Для некоторых украинских средств они являются даже более легкой целью, чем винтовые версии.
Аналитик пояснил, такие дроны действительно труднее сбивать с помощью крупнокалиберных пулеметов, которыми оснащены мобильные огневые группы. Также они могут быть проблемой для украинских зенитных дронов. Но Украина также имеет и другие средства перехвата.
Один из важных недостатков реактивного двигателя — он излучает очень много тепла, на которое легко наводятся зенитные ракеты с инфракрасной головкой самонаведения. По словам Романенко, каждая мобильная огневая группа Сил обороны имеет на вооружении переносной зенитно-ракетный комплекс (от американских "Стингеров" до советской "Стрелы"), снаряженный как раз таким типом ракет.
Он добавил, украинским истребителям также будет проще бороться именно с реактивными "Шахедами", поскольку обычные версии летают слишком медленно и являются неудобной целью для пилотов самолетов.
Основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный заявил в эфире Украинского Радио, что производство реактивных дронов-камикадзе типа "Shahed" намного сложнее и дороже, поэтому их общее количество меньше.
Эксперт отметил, что россияне применили стандартную стратегию – сначала ударили "Шахедами", а затем – ракетами.
Военный обозреватель подчеркнул, что массовое производство реактивных двигателей, которые используются в дронах-камикадзе типа "Шахед", является технически сложной задачей. Даже у стран-союзников Украины, в частности Чехии, которая имеет налаженное производство аналогичных двигателей, этот процесс идет довольно медленно.
По его словам, такие двигатели применяются не только в дронах, но и в крылатых ракетах — причем в обоих случаях речь идет фактически об одинаковых агрегатах. Поэтому с военно-логистической точки зрения целесообразнее направлять эти ресурсы на производство именно крылатых ракет.
Читайте также на портале "Комментарии" — их сбивать почти нереально: чем опасны реактивные "шахеды".