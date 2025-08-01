Реально ли перехватить реактивные "Шахеды": много ли их у врага

В последние ночные атаки на Киев жители столицы услышали необычный громкий звук в небе. Как впоследствии подтвердили в Воздушных силах Украины и Министерстве внутренних дел, это были реактивные дроны-камикадзе — так называемые "реактивные Шахеды". Реально ли перехватить реактивный "Шахед"? Много ли таких "шахедов" у врага? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Реактивные шахеды. Фото: из открытых источников

Украине есть чем сбивать реактивные "шахеды"

Авиационный эксперт Валерий Романенко в интервью "РБК-Украина" рассказал, что реактивные версии дронов "Шахед", появившиеся в украинском небе, остаются уязвимыми к перехвату. Для некоторых украинских средств они являются даже более легкой целью, чем винтовые версии.

Аналитик пояснил, такие дроны действительно труднее сбивать с помощью крупнокалиберных пулеметов, которыми оснащены мобильные огневые группы. Также они могут быть проблемой для украинских зенитных дронов. Но Украина также имеет и другие средства перехвата.

Один из важных недостатков реактивного двигателя — он излучает очень много тепла, на которое легко наводятся зенитные ракеты с инфракрасной головкой самонаведения. По словам Романенко, каждая мобильная огневая группа Сил обороны имеет на вооружении переносной зенитно-ракетный комплекс (от американских "Стингеров" до советской "Стрелы"), снаряженный как раз таким типом ракет.

"Также эти беспилотники не представляют проблемы для зенитной артиллерии с радиолокационным или электронным прицеливанием. "Гепарды" по ним работают спокойно. "Гепарды" способны сбивать крылатые ракеты с вдвое большей скоростью", — отметил Романенко.

Он добавил, украинским истребителям также будет проще бороться именно с реактивными "Шахедами", поскольку обычные версии летают слишком медленно и являются неудобной целью для пилотов самолетов.

Массовое производство реактивных "шахедов" — сложная задача для РФ

Основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный заявил в эфире Украинского Радио, что производство реактивных дронов-камикадзе типа "Shahed" намного сложнее и дороже, поэтому их общее количество меньше.

Эксперт отметил, что россияне применили стандартную стратегию – сначала ударили "Шахедами", а затем – ракетами.

"Реактивных "Шахедов" в общем количестве очень мало. Они технологически гораздо сложнее "Шахедов" с двигателем внутреннего сгорания. И гораздо дороже. Была утечка информации из иранской разведки, там они такой "шахед" продавали России за более чем миллион долларов. Если сравнить с "Шахедом" с двигателем внутреннего сгорания, то стоимость такого дрона — примерно 100-150 тысяч долларов за единицу", – отметил эксперт.

Военный обозреватель подчеркнул, что массовое производство реактивных двигателей, которые используются в дронах-камикадзе типа "Шахед", является технически сложной задачей. Даже у стран-союзников Украины, в частности Чехии, которая имеет налаженное производство аналогичных двигателей, этот процесс идет довольно медленно.

По его словам, такие двигатели применяются не только в дронах, но и в крылатых ракетах — причем в обоих случаях речь идет фактически об одинаковых агрегатах. Поэтому с военно-логистической точки зрения целесообразнее направлять эти ресурсы на производство именно крылатых ракет.

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