Последние воздушные атаки России на Украину сопровождались не только "шахедами" и уже известными ракетами, но и новыми БПЛА, вероятно, реактивными. Об этом изданию BBC Украина подтвердили в Воздушных Силах ВСУ и МВД Украины.

Их сбивать почти нереально: чем опасны реактивные «шахеды»

Новый звук ночных атак заметили и сами киевляне. Видео с резким жужжанием распространялось в соцсетях во время последнего массированного налета беспилотников.

Комментируя атаку в ночь на 31 июля, глава МВД Игорь Клименко заявил, что, по предварительной информации, среди средств воздушного нападения были реактивные "шахеды".

Их уже не в первый раз применяют по объектам гражданской и коммунальной инфраструктуры Украины, города Киева, добавил Клименко.

По словам главы МВД, точное количество реактивных беспилотников во время атаки минувшей ночью пока неизвестно.

Впервые украинские военные зафиксировали до восьми реактивных дронов накануне – 30 июля. Тогда воздушные силы сообщали, что дроны атаковали с северного направления.

Вероятно, такие дроны применили и во время ночной атаки 31 июля среди обычных дронов-имитаторов или модифицированных "шахедов" с двигателями внутреннего сгорания, пояснил в эфире телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, таких беспилотников пока немного.

"Конечно, массового применения реактивных дронов пока нет — это единичные случаи", — пояснил Игнат, но добавил, что они затрудняют работу для украинской противовоздушной обороны.

По мнению военного эксперта в области дронов и РЭБ Сергея "Флэша" Бескрестнова, реактивный "шахед" — это ответ противника на успех украинских зенитных дронов-перехватчиков.

"Насколько их будет много в ближайшие месяцы, пока информации нет", — отметил эксперт.

Собственно реактивный "Шахед" – это иранский реактивный дрон-камикадзе производства HESA – Shahed-238, объясняет специализированное издание "Милитарный".

Эту модель представили на выставке Корпуса стражей исламской революции еще в ноябре 2023 года.

С января 2025 года Россия начала налаживать производство своего реактивного аналога Shahed-238 — "Герань-3". Беспилотник оснастили малогабаритным турбореактивным двигателем Tolou-10/13.

Поэтому, по мнению авторов статьи, новые реактивные дроны не столько "ответ" на развитие украинских перехватчиков, а "результат последовательной работы с начала 2023 по адаптации иранского изделия".

Реактивные "шахеды", будь то иранское производство или российский аналог, имеют значительно большую скорость, чем обычные "шахеды".

Их скорость может превышать 500 км/ч, а по полетным параметрам они напоминают крылатые ракеты.

Такие дроны также имеют большую дальность полета, которая может достигать 2500 км.

Скорость и маневренность значительно усложняют их обнаружение и перехват.

"Фактически, на радарах такой дрон выглядит как крылатая ракета. Перехватывать такие цели могут далеко не все средства, которые мы сегодня применяем", — сказал представитель Воздушных сил.

Как объясняет "Милитарный", этот беспилотник фактически недостижим для украинских дронов-перехватчиков, вертолетов, легкомоторной авиации и мобильных огневых групп и требует развития новых технологий для успешного перехвата.

Если беспилотник летит на высоте 9 км, сбить его может только реактивная авиация или крупные зенитно-ракетные комплексы.

А учитывая его большую скорость, также уменьшается возможное время на реакцию, утверждают специалисты.

Для сбития таких дронов нужна полноценная зенитная артиллерия, оснащенная радарами, оптическими станциями и программируемыми снарядами.

"Такие средства не только являются ценными и дорогими в эксплуатации (стоимость одного программируемого снаряда калибра 35 мм достигает более 1000 евро), но и относительно редки среди стран-партнеров и требуют длительного производства", — объясняет "Милитарный".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера во время массированной атаки БпЛА на Украину в небе был слышен новый звук – реактивный "шахед". По данным мониторов, он сначала фиксировался в Сумской области, как крылатая ракета, из-за своей высокой скорости – около 390 км/ч.