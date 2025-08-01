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ГУР обнародовало данные командира, который запускает "Шахеды" по Украине

Подполковник Руслан Николаевич Негруб был непосредственно ответственен за удары по гражданской инфраструктуре Украины

1 августа 2025, 13:45
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Кравцев Сергей

Украинская разведка установила личность командира российской бригады, который руководит атаками дронами-камикадзе "Шахед" по территории Украины. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины.

ГУР обнародовало данные командира, который запускает "Шахеды" по Украине

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Украинские разведчики выяснили, что подполковник Руслан Николаевич Негруб был непосредственно ответственен за удары по гражданской инфраструктуре.

Негруб командир отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад". В/ч 35666-Б, пункт дислокации — г. Кореновск, Краснодарский край.

По данным ГУР, эта бригада осуществляет запуски беспилотников типа "Шахед" по территории Украины. Российские террористы используют их для ударов по гражданской и гуманитарной инфраструктуре.

"Военный преступник Руслан Негруб родился 4 января 1983 года. Паспорт: серия 9002 №447425, выдан 17.04.2003 г. Моздокским РУВД Республики Северная Осетия-Алания. Выпускник Ставропольского высшего военного авиационного инженерного училища", — сообщили в разведке.

По их данным, он женат на Надежде Ивановне Негруб, родившейся 8 марта 1981 года. Супруги воспитывают 20-летнего сына.

Адрес регистрации и проживания семьи: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Микрорайон Северный, д. 1, кв. 76.

"ГУР МО Украины напоминает: за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", — сообщили в разведке.

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Источник: https://t.me/DIUkraine/6541
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