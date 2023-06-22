В районе Бердянска в воздух взлетела база оккупантов: подробности

Ночью возле временно оккупированного Бердянска Запорожской области было очень неспокойно, был слышен сильный взрыв. "Прилет" пришелся по базе отдыха "Роза", где базируются российские захватчики. Как передает издание "Комментарии", об этом в Телеграмм сообщил советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

База оккупантов возле Бердянска. Фото: из открытых источников

"В 1:40 в районе Бердянска раздался громкий взрыв, который был слышен даже в 50 километрах в селе Урзуф в Мариупольском районе", — написал Петр Андрющенко.

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Советник мэра Мариуполя добавил, что местные сообщают о попадании в место концентрации оккупантов на базе отдыха "Роза" села Азовское Бердянского района. "Прилет" сопровождался сильным грохотом, после чего начался сильный пожар, который продолжался около часа.

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