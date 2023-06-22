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В районе Бердянска в воздух взлетела база оккупантов: подробности

Местные сообщают о "прилете" на базу россиян и сильном взрыве

22 июня 2023, 08:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ночью возле временно оккупированного Бердянска Запорожской области было очень неспокойно, был слышен сильный взрыв. "Прилет" пришелся по базе отдыха "Роза", где базируются российские захватчики. Как передает издание "Комментарии", об этом в Телеграмм сообщил советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко. 

В районе Бердянска в воздух взлетела база оккупантов: подробности

База оккупантов возле Бердянска. Фото: из открытых источников

"В 1:40 в районе Бердянска раздался громкий взрыв, который был слышен даже в 50 километрах в селе Урзуф в Мариупольском районе", — написал Петр Андрющенко.


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Советник мэра Мариуполя добавил, что местные сообщают о попадании в место концентрации оккупантов на базе отдыха "Роза" села Азовское Бердянского района. "Прилет" сопровождался сильным грохотом, после чего начался сильный пожар, который продолжался около часа.

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Источник: https://bit.ly/3Nkrcr0
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