В районе Бердянска в воздух взлетела база оккупантов: подробности

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Кравцев Сергей
Ночью возле временно оккупированного Бердянска Запорожской области было очень неспокойно, был слышен сильный взрыв. "Прилет" пришелся по базе отдыха "Роза", где базируются российские захватчики. Как передает издание "Комментарии", об этом в Телеграмм сообщил советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
База оккупантов возле Бердянска. Фото: из открытых источников
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Советник мэра Мариуполя добавил, что местные сообщают о попадании в место концентрации оккупантов на базе отдыха "Роза" села Азовское Бердянского района. "Прилет" сопровождался сильным грохотом, после чего начался сильный пожар, который продолжался около часа.
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