В Раде вновь заговорили о демобилизации военных: когда может появиться законопроект

Генштаб ВСУ не скрывает, что доволен нынешними темпами мобилизации в Украине. Если они не изменятся до конца лета, то в Верховную Раду можно будет вносить законопроект о демобилизации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "УП" сделал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Демобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Генеральный штаб сейчас действительно доволен темпами мобилизации (после вступления в силу закона об изменениях в мобилизации — ред.). Их удовлетворяет количество мобилизованных, которое даже превышает ожидания. Они надеются, что эта тенденция будет сохраняться", — подчеркнул нардеп.

Роман Костенко добавил, что стоит учитывать, изменятся ли такие темпы до конца лета.

"Если до конца лета мы увидим, что они сохраняются и повышаются, тогда можно будет нарабатывать и вносить в Раду законопроект о демобилизации", — отметил парламентарий.

Он считает, что примерный срок готовности соответствующего проекта — октябрь 2024 года, однако лишь при условии сохранения текущей ситуации по мобилизации.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассматривает возможность передачи функций ТЦК в гражданские органы. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил заместитель главы этого комитета, нардеп Егор Чернев.



