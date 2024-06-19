В Раде вновь заговорили о демобилизации военных: когда может появиться законопроект

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Генштаб ВСУ не скрывает, что доволен нынешними темпами мобилизации в Украине. Если они не изменятся до конца лета, то в Верховную Раду можно будет вносить законопроект о демобилизации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "УП" сделал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Демобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Роман Костенко добавил, что стоит учитывать, изменятся ли такие темпы до конца лета.
Он считает, что примерный срок готовности соответствующего проекта — октябрь 2024 года, однако лишь при условии сохранения текущей ситуации по мобилизации.
Читайте также на портале "Комментарии" — социологи выяснили, поддерживают ли украинцы новые нормы мобилизации.
Также издание "Комментарии" сообщало – Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассматривает возможность передачи функций ТЦК в гражданские органы. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил заместитель главы этого комитета, нардеп Егор Чернев.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!