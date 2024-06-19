logo

BTC/USD

65012.21

ETH/USD

3527.44

LTC/USD

73.91

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Раде вновь заговорили о демобилизации военных: когда может появиться законопроект
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде вновь заговорили о демобилизации военных: когда может появиться законопроект

Все напрямую зависит от темпов мобилизации в Украине

сегодня, 17:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Генштаб ВСУ не скрывает, что доволен нынешними темпами мобилизации в Украине. Если они не изменятся до конца лета, то в Верховную Раду можно будет вносить законопроект о демобилизации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "УП" сделал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

В Раде вновь заговорили о демобилизации военных: когда может появиться законопроект

Демобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Генеральный штаб сейчас действительно доволен темпами мобилизации (после вступления в силу закона об изменениях в мобилизации — ред.). Их удовлетворяет количество мобилизованных, которое даже превышает ожидания. Они надеются, что эта тенденция будет сохраняться", — подчеркнул нардеп.

Роман Костенко добавил, что стоит учитывать, изменятся ли такие темпы до конца лета.

"Если до конца лета мы увидим, что они сохраняются и повышаются, тогда можно будет нарабатывать и вносить в Раду законопроект о демобилизации", — отметил парламентарий.

Он считает, что примерный срок готовности соответствующего проекта — октябрь 2024 года, однако лишь при условии сохранения текущей ситуации по мобилизации.                                                                                           

Читайте также на портале "Комментарии" — социологи выяснили, поддерживают ли украинцы новые нормы мобилизации.

Также издание "Комментарии" сообщало – Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассматривает возможность передачи функций ТЦК в гражданские органы. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил заместитель главы этого комитета, нардеп Егор Чернев.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости