Социологи выяснили, поддерживают ли украинцы новые нормы мобилизации

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Как выяснилось, среди опрошенных социологами больше тех, кто не поддерживает новые нормы мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС в рамках проекта "Mobilise", проведенного 26 мая-1 июня.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Социологи отмечают, что среди украинцев нет выраженного отношения к закону о мобилизации (что, очевидно, является следствием понимания, что страна нуждается в совершенствовании процедур рекрутинга, собственных страхов и обеспокоенностей, а также того, что сам закон охватывает различные сферы).
Так, респондентов просили выразить согласие или несогласие с утверждением "Я поддерживаю новый закон о мобилизации". 34% респондентов согласились (скорее или полностью) с таким утверждением.
В то же время 20% скорее не согласились, а 32% совсем не согласились (и еще 14% не ответили на вопрос).
Отметим, также в этом же исследовании социологи КМИС выяснили, что 70% респондентов согласились с тем, что Владимир Зеленским должен оставаться президентом до конца военного положения.
Читайте также на портале "Комментарии" — должна ли Украина воевать, пока не выйдет на границы 1991 года: что думают украинцы.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!