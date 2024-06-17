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Социологи выяснили, поддерживают ли украинцы новые нормы мобилизации

По данным КМИС, треть украинцев поддерживает новые нормы мобилизации, половина – нет

сегодня, 18:10
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Кравцев Сергей
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Как выяснилось, среди опрошенных социологами больше тех, кто не поддерживает новые нормы мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС в рамках проекта "Mobilise", проведенного 26 мая-1 июня.

Социологи выяснили, поддерживают ли украинцы новые нормы мобилизации

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Социологи отмечают, что среди украинцев нет выраженного отношения к закону о мобилизации (что, очевидно, является следствием понимания, что страна нуждается в совершенствовании процедур рекрутинга, собственных страхов и обеспокоенностей, а также того, что сам закон охватывает различные сферы).

Так, респондентов просили выразить согласие или несогласие с утверждением "Я поддерживаю новый закон о мобилизации". 34% респондентов согласились (скорее или полностью) с таким утверждением.

В то же время 20% скорее не согласились, а 32% совсем не согласились (и еще 14% не ответили на вопрос).

"Следует подчеркнуть, что несогласие с утверждением не тождественно тому, что люди выступают против (и тем более не является свидетельством отношения к необходимости самой мобилизации или потребности давать отпор врагу). Безусловно, часть из тех, кто не согласен, являются именно противниками. В то же время еще часть может не соглашаться только с отдельными составляющими закона или иметь сдержанное, нейтральное отношение" – говорится в объяснительной записке.

Отметим, также в этом же исследовании социологи КМИС выяснили, что 70% респондентов согласились с тем, что Владимир Зеленским должен оставаться президентом до конца военного положения.

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