logo

BTC/USD

66989.24

ETH/USD

3517.69

LTC/USD

79.65

USD/UAH

41.05

EUR/UAH

44.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Должна ли Украина воевать, пока не выйдет на границы 1991 года: что думают украинцы
commentss НОВОСТИ Все новости

Должна ли Украина воевать, пока не выйдет на границы 1991 года: что думают украинцы

Большинство украинцев готовы продолжать войну против РФ, пока не будут деоккупированы все захваченные территории

сегодня, 10:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Большинство украинцев (51%) считают, что Украина должна воевать, пока не освободит всю территорию до границ 1991 года. Еще 12% заявили, что нужно воевать до освобождения территорий, утраченных с февраля 2022 года. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".      

Должна ли Украина воевать, пока не выйдет на границы 1991 года: что думают украинцы

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Кроме того, 8% заявили, что нужно защищать свои позиции и сосредоточиться на истощении России, но не переходить в наступление, а 26% — искать компромисс для прекращения войны путем переговоров.

По мнению 41% респондентов, Украина побеждает в войне. Еще 44% не видят преимущества ни одной из сторон на фронте сейчас. Только 5% полагают, что побеждает Россия.                                                                                                                                                                                                           

Читайте также на портале "Комментарии" — большинство украинцев (60%) считают, что Россия стремится уничтожить украинскую нацию (34%) или осуществить физический геноцид большинства населения (26%). Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.                                           

Также издание "Комментарии" сообщало – уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому постепенно снижается с мая 2022 года, но по состоянию на май 2024 года большинство опрошенных доверяют главе государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 16-22 мая. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/social-expectations-regarding-end-war.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости