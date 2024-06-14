Должна ли Украина воевать, пока не выйдет на границы 1991 года: что думают украинцы

Большинство украинцев (51%) считают, что Украина должна воевать, пока не освободит всю территорию до границ 1991 года. Еще 12% заявили, что нужно воевать до освобождения территорий, утраченных с февраля 2022 года. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Кроме того, 8% заявили, что нужно защищать свои позиции и сосредоточиться на истощении России, но не переходить в наступление, а 26% — искать компромисс для прекращения войны путем переговоров.

По мнению 41% респондентов, Украина побеждает в войне. Еще 44% не видят преимущества ни одной из сторон на фронте сейчас. Только 5% полагают, что побеждает Россия.

Читайте также на портале "Комментарии" — большинство украинцев (60%) считают, что Россия стремится уничтожить украинскую нацию (34%) или осуществить физический геноцид большинства населения (26%). Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Также издание "Комментарии" сообщало – уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому постепенно снижается с мая 2022 года, но по состоянию на май 2024 года большинство опрошенных доверяют главе государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 16-22 мая.



