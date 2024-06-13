Какая цель России в войне: стало известно, что думают большинство украинцев

Большинство украинцев (60%) считают, что Россия стремится уничтожить украинскую нацию (34%) или осуществить физический геноцид большинства населения (26%). Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что еще 6% украинцев считают, что Россия хочет захватить все территории, хотя и оставить им культурную автономию в составе России.

По мнению 12% украинцев, Россия стремится сменить власть и создать марионеточное государство, которое будет слушаться во всем Россию.

Только 7% украинцев считают, что агрессор стремится сохранить за собой уже оккупированные территории и действительно не претендует на всю или большинство территорий Украины.

Кроме этого, один из вариантов ответов был сформулирован таким образом, чтобы быть приближенным к российской пропаганде, а именно – проведение денацификации и демилитаризации Украины без посягательств на независимость Украины. Только 5% респондентов выбрали этот вариант.

Как прокомментировал замдиректора КМИС Антон Грушецкий, от Запада к Востоку украинцы понимают экзистенциальный характер войны России против Украины.

По его словам, в мае 2023 года 78% украинцев имели близких или знакомых, погибших или раненых в результате вторжения. Большинство из них имеют кого-то, кто сейчас проходит службу в Силах обороны. Миллионы украинцев вынуждены были покинуть Украину и миллионы стали вынужденно перемещенными лицами внутри Украины.

"Осознание украинцами разрушительных и убийственных стремлений России и россиян является мощным фактором, который сохраняет устойчивость понимания, что борьбу нужно продолжать. Можно иметь разные стратегические и тактические взгляды на ведение борьбы (например, стоит ли идти на переговоры, какие компромиссы более или менее допустимы и тому подобное), однако украинцы сохраняют единство в вопросе, что мы должны продолжать давать отпор жестокому врагу", — сказал он.

По его мнению, кроме этого, такие результаты должны дать очередное недвусмысленное объяснение нашим западным друзьям, почему украинцы не хотят "любого" мира с Россией.

"Украинцам не нужен "любой" мир — украинцы просто хотят выжить. Поэтому нужен мир, который давал бы гарантии, что война не будет повторяться раз за разом с захватом все новых территорий, пока от Украины ничего не останется", — констатировал социолог.

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