Какая цель России в войне: стало известно, что думают большинство украинцев

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Кравцев Сергей
Большинство украинцев (60%) считают, что Россия стремится уничтожить украинскую нацию (34%) или осуществить физический геноцид большинства населения (26%). Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Отмечается, что еще 6% украинцев считают, что Россия хочет захватить все территории, хотя и оставить им культурную автономию в составе России.
По мнению 12% украинцев, Россия стремится сменить власть и создать марионеточное государство, которое будет слушаться во всем Россию.
Только 7% украинцев считают, что агрессор стремится сохранить за собой уже оккупированные территории и действительно не претендует на всю или большинство территорий Украины.
Кроме этого, один из вариантов ответов был сформулирован таким образом, чтобы быть приближенным к российской пропаганде, а именно – проведение денацификации и демилитаризации Украины без посягательств на независимость Украины. Только 5% респондентов выбрали этот вариант.
Как прокомментировал замдиректора КМИС Антон Грушецкий, от Запада к Востоку украинцы понимают экзистенциальный характер войны России против Украины.
По его словам, в мае 2023 года 78% украинцев имели близких или знакомых, погибших или раненых в результате вторжения. Большинство из них имеют кого-то, кто сейчас проходит службу в Силах обороны. Миллионы украинцев вынуждены были покинуть Украину и миллионы стали вынужденно перемещенными лицами внутри Украины.
По его мнению, кроме этого, такие результаты должны дать очередное недвусмысленное объяснение нашим западным друзьям, почему украинцы не хотят "любого" мира с Россией.
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