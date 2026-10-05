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В Раде шокированы: почему на самом деле киевские мосты не защитили от ударов

Народный депутат раскритиковал власть за проваленную защиту мостов в Киеве

5 октября 2026, 20:56
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Кречмаровская Наталия

Вражеские войска пытаются значительно усложнить, если не полностью остановить логистику с правого на левый берег Украины. И выбрали для этого мосты в Киеве, имеющие стратегическое значение.

В Раде шокированы: почему на самом деле киевские мосты не защитили от ударов

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что власти вместо защиты мостов от ударов годами тратят деньги на пиар. По его словам, информация о том, что столичные мосты станут объектами для обстрелов, было известно еще два года назад из вражеских сводок. И, подчеркнул политик, у власти было время, чтобы усилить их защиту и подготовить четкий план действий по повреждению ключевых переправ.

"Что было сделано за это время? К сожалению, уже по традиции, практически ничего. Даже элементарной защиты опор не обеспечили. Да, это не давало бы стопроцентной гарантии от ударов. Но это точно уменьшило бы риски и последствия. Зато теперь мы видим прицельные удары по мостовой инфраструктуре и фактически в экстренном режиме вынуждены думать, что делать, если отдельные переправы перестанут нормально функционировать”, – отметил политик.

Нардеп напомнил, как после ударов нескольких дронов останавливалось движение метро и как это парализовало движение между берегами Киева. И предупредил, что возникновение одновременно проблем с несколькими мостами может создать серьезные вызовы не только для столицы, а для логистики всей страны.

"А это уже значительно больше, чем проблема киевского транспорта. Потому что цель врага — не просто усложнить киевлянам дорогу с левого берега на правый. Его цель — нарушить логистику между левобережной и правобережной Украиной. Через Киев проходят ключевые транспортные маршруты, которыми обеспечиваются, в частности, регионы, где продолжаются боевые действия и боевые действия. Поэтому проблемы с переправами могут оказывать непосредственное влияние и на поставки, и на работу критической инфраструктуры, и на обеспечение фронта”, — пояснил парламентарий.

Теперь, отметил он, вопрос не только в том, выдержит ли конкретный мост удар. А в том – выдержит ли логистика Украины, если враг системно попытается ее парализовать. И ответ, по словам политика неутешительный.

"Вместо того чтобы иметь четкий план: как обеспечить транспортное сообщение, логистику, работу метро и нормальную жизнь людей, если враг попытается парализовать мосты, власти выделяли и продолжают выделять миллиарды на съемки видео и свой пиар!", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Украина перестала бить по НПЗ России.




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Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/5006
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