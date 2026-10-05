В Раде шокированы: почему на самом деле киевские мосты не защитили от ударов

Вражеские войска пытаются значительно усложнить, если не полностью остановить логистику с правого на левый берег Украины. И выбрали для этого мосты в Киеве, имеющие стратегическое значение.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что власти вместо защиты мостов от ударов годами тратят деньги на пиар. По его словам, информация о том, что столичные мосты станут объектами для обстрелов, было известно еще два года назад из вражеских сводок. И, подчеркнул политик, у власти было время, чтобы усилить их защиту и подготовить четкий план действий по повреждению ключевых переправ.

"Что было сделано за это время? К сожалению, уже по традиции, практически ничего. Даже элементарной защиты опор не обеспечили. Да, это не давало бы стопроцентной гарантии от ударов. Но это точно уменьшило бы риски и последствия. Зато теперь мы видим прицельные удары по мостовой инфраструктуре и фактически в экстренном режиме вынуждены думать, что делать, если отдельные переправы перестанут нормально функционировать”, – отметил политик.

Нардеп напомнил, как после ударов нескольких дронов останавливалось движение метро и как это парализовало движение между берегами Киева. И предупредил, что возникновение одновременно проблем с несколькими мостами может создать серьезные вызовы не только для столицы, а для логистики всей страны.

"А это уже значительно больше, чем проблема киевского транспорта. Потому что цель врага — не просто усложнить киевлянам дорогу с левого берега на правый. Его цель — нарушить логистику между левобережной и правобережной Украиной. Через Киев проходят ключевые транспортные маршруты, которыми обеспечиваются, в частности, регионы, где продолжаются боевые действия и боевые действия. Поэтому проблемы с переправами могут оказывать непосредственное влияние и на поставки, и на работу критической инфраструктуры, и на обеспечение фронта”, — пояснил парламентарий.

Теперь, отметил он, вопрос не только в том, выдержит ли конкретный мост удар. А в том – выдержит ли логистика Украины, если враг системно попытается ее парализовать. И ответ, по словам политика неутешительный.

"Вместо того чтобы иметь четкий план: как обеспечить транспортное сообщение, логистику, работу метро и нормальную жизнь людей, если враг попытается парализовать мосты, власти выделяли и продолжают выделять миллиарды на съемки видео и свой пиар!", — подытожил политик.

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