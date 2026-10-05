Росію нічим бити: що насправді зберігали на складах під Києвом, які атакував ворог

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Кречмаровская Наталия
Україна декілька днів не завдає значних ударів по російських НПЗ. Експерти називають різні причини.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак підтвердив, що останні кілька днів немає ударів. Він назвав декілька пояснень. За його словами, ймовірно, Україна таки пристала на наполегливу “пропозицію” США, можливо взяли певну паузу.
За його словами, багато чого було знищено у Милі, Вишневому, Гостомелі. Це, можливо, вплинуло на кількість ударів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання української балістики дуже актуальне, а інформація суперечлива. Нібито вже є балістична ракета, яка, однак, не може долетіти до Москви. Розробки більш потужної тривають, але прогнозовані терміни отримання власної зброї постійно зсуваються.
Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович прокоментував ситуацію з українською балістикою та акцентував увагу на словах президента. За його словами, не варто дуже сподіватися на українську балістику.