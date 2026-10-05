У Раді шоковані: чому насправді київські мости не захистили від ударів

Ворожі війська намагаються значно ускладнити, якщо не зупинити повністю логістику з правого на лівий берег України. І обрали для цього мости у Києві, які мають стратегічне значення.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що влада замість захисту мостів від ударів роками витрачає гроші на піар. За його словами, інформація про те, що столичні мости стануть об’єктами для обстрілів було відомо ще два роки тому із ворожих зведень. І, наголосив політик, у влади був час, щоб посилити їхній захист і підготувати чіткий план дій на випадок пошкодження ключових переправ.

“Що було зроблено за цей час? На жаль, уже за традицією, практично нічого. Навіть елементарного захисту опор не забезпечили. Так, це не давало б стовідсоткової гарантії від ударів. Але це точно зменшило б ризики та наслідки. Натомість тепер ми бачимо прицільні удари по мостовій інфраструктурі й фактично в екстреному режимі змушені думати, що робити, якщо окремі переправи перестануть нормально функціонувати”, — зазначив політик.

Нардеп нагадав, як після ударів декількох дронів зупинявся рух метро, і як це паралізувало рух між берегами Києва. І попередив, що поява одночасно проблем з кількома мостами може створити серйозні виклики не лише для столиці, а для логістики всієї країни.

“А це вже значно більше, ніж проблема київського транспорту. Бо мета ворога – не просто ускладнити киянам дорогу з лівого берега на правий. Його ціль – порушити логістику між лівобережною і правобережною Україною. Через Київ проходять ключові транспортні маршрути, якими забезпечуються, зокрема, регіони, де тривають бойові дії. Тому проблеми з переправами можуть безпосередньо впливати і на постачання, і на роботу критичної інфраструктури, і на забезпечення фронту”, — пояснив парламентар.

Тепер, зазначив він, питання не лише в тому, чи витримає конкретний міст удар. А в тому — чи витримає логістика України, якщо ворог системно спробує її паралізувати. І відповідь, за словами політика невтішна.

“Адже замість того, щоб мати чіткий план: як забезпечити транспортне сполучення, логістику, роботу метро і нормальне життя людей, якщо ворог спробує паралізувати мости, влада виділяла і продовжує виділяти мільярди на зйомки відео і свій піар!”, — підсумував політик.

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