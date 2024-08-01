В Раде рассказали, чего на самом деле боятся США: почему против ударов вглубь РФ

Американских партнеров беспокоит тот факт, что путинский режим не обращает внимание на потери в войне, как со стороны РФ и уж тем более со стороны Украины. Поэтому в случае согласия Вашингтона на удары западным оружием вглубь территории РФ Кремль может дать команду бить по гражданской инфраструктуре. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал нардеп, заместитель председателя Комитета Рады по вопросам нацбезопасности обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев, который присутствовал на слушаниях в Сенате США.

Удары по России. Фото: из открытых источников

Политик рассказал, что накануне во время слушания от некоторых сенаторов звучали вопросы к представителю Госдепа о том, какой именно эскалации или какого ответа опасаются США, не предоставляя Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по РФ.

"Честно говоря, ответ меня удивил. Потому что ответ был, что Россия будет бить по гражданской инфраструктуре. Такой, например, как госпиталь, как это произошло с "Охматдетом", – отметил Чернев.

По его словам, американские партнеры словно не видят того, что враг и так наносит удары по гражданской инфраструктуре и обстреливает гражданских украинцев с самого начала полномасштабного вторжения.

"И поэтому, честно говоря, я совершенно не понимаю опасений наших партнеров относительно какой-то эскалации. Я не получил ни одного ответа, чем может быть эскалация, чего можно ожидать от РФ. Хотя мы все видели, сколько раз мы пересекали условные "красные линии", после которых Россия угрожала точно что-то сделать", – добавил депутат.

Отмечается, что Сенат и Конгресс США полностью на стороне Украины в вопросе снятия запрета на удары вглубь РФ. Но без официального разрешения США это сделать невозможно.

"У нас есть определенные планы, как все же подтолкнуть администрацию со стороны Конгресса к этому решению... Поэтому мы продолжаем работать над этим вопросом, чтобы все же получить это разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ", – сказал Егор Чернев.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украине снова запрещают бить по РФ: почему так, что выжидает Запад.