В Раде рассказали, чего на самом деле боятся США: почему против ударов вглубь РФ

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Кравцев Сергей
Американских партнеров беспокоит тот факт, что путинский режим не обращает внимание на потери в войне, как со стороны РФ и уж тем более со стороны Украины. Поэтому в случае согласия Вашингтона на удары западным оружием вглубь территории РФ Кремль может дать команду бить по гражданской инфраструктуре. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал нардеп, заместитель председателя Комитета Рады по вопросам нацбезопасности обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев, который присутствовал на слушаниях в Сенате США.
Удары по России. Фото: из открытых источников
Политик рассказал, что накануне во время слушания от некоторых сенаторов звучали вопросы к представителю Госдепа о том, какой именно эскалации или какого ответа опасаются США, не предоставляя Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по РФ.
По его словам, американские партнеры словно не видят того, что враг и так наносит удары по гражданской инфраструктуре и обстреливает гражданских украинцев с самого начала полномасштабного вторжения.
Отмечается, что Сенат и Конгресс США полностью на стороне Украины в вопросе снятия запрета на удары вглубь РФ. Но без официального разрешения США это сделать невозможно.
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