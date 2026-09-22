В Раде предупреждают о худшем сценарии: "вообще можем потерять страну"

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во вторник проведут встречу. В Раде отметили, что весомым результатом переговоров стало бы перемирие на море.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко убежден, что после перемирия на море следующим шагом должно стать энергетическое перемирие. Однако отметил, что здесь важный вопрос союзников. Парламентарий объяснил, что в случае перемирия на море много союзников, а в вопросе энергетического это не так. По его словам, Трампу интересно прекращение ударов по российским НПЗ до ноября. После выборов США эта тема может больше не интересовать Трампа. Для Украины же энергетика перед зимой будет только набирать остроты и актуальность.

"Важно, если двигаться по этому пути, то понимать, что это реальная деэскалация не на день, не на неделю. А что это более весомая договоренность на существенный период. Тогда это был бы существенный шаг по деэскалации. И так шаг за шагом мы, может быть, и пришли бы к прекращению боевых действий и остановке этой войны. А это самое главное, что нам нужно”, — заметил Гончаренко.

По его словам, если говорить о прекращении обстрелов российских НПЗ, то нужно "торговаться по максимуму" — поднимать вопросы морского и энергетического перемирия.

Парламентарий пояснил, что вопрос энергетики для Украины очень важен, ведь после "лет уничтожения она на ладан дышит".

"Только благодарить украинские уникальные энергетики, которые все чинят, международную поддержку и какой-то огромный запас прочности, который нам оставил Советский Союз в наследство… Только благодаря этому она еще у нас работает. Но все равно есть какой-то критический момент, за которым может произойти обвал, и мы не имеем права это допустить", — отметил народный депутат.

По его словам, удары по НПЗ РФ ощутимы, однако информация, что у РФ нет бензина, не соответствует действительности.

"Удары по НПЗ эффективны как контрмера. Но если убираем первопричину этого, если можем остановить российские атаки по собственной энергетике, если можем запустить наши порты, то это позволит нам пройти эту зиму", — подчеркнул политик.

Иначе, по его словам, не получится.

"Однако, если кто-то живет в парадигме двух-трех недель или в парадигме кофе на набережной Ялты и в парадигме ни шага назад и, ни о чем, ни с кем не договариваться, тогда да, но это сумасшедшее. Мы так можем вообще страну потерять. У нас супер сложная ситуация", — подытожил.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что будет с газом в Украине перед зимой по версии ИИ.