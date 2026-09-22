Росія б’є по найболючішому: що буде з газом в Україні перед зимою

Під час чергової ворожої атаки було знищено об’єкт нафтогазового комплексу у Полтавській області. У “Нафтогазі” повідомили, що руйнування критичні, а відновлення неможливе. Загалом Росія не вперше завдає ударів по об’єктах газової сфери України. Портал “Коментарі” запитав у популярних моделей штучного інтелекту, що буде з газом в Україні у найближчій перспективі.

Чат-бот ChatGPT вважає, що ситуація з газом у найближчій перспективі залишається контрольованою. На його думку, важливу роль відіграють робота “Нафтогазу”, протиповітряна оборона та резервування критичної інфраструктури.

Окремо ChatGPT наголошує на власному видобутку України, який дозволяє переважно забезпечувати потреби внутрішнього ринку. Водночас під час опалювального сезону, як зазначає чат-бот, знадобляться економія газу та швидке відновлення пошкоджених об’єктів.

Чат-бот Gemini також не очікує, що Україна найближчим часом залишиться без газу. Вказує, що постійні атаки спрямовані на газовидобувні потужності та сховища, але система вже адаптувалася до ударів.

За оцінкою Gemini, повністю позбавити Україну блакитного палива Росії не вдасться. Проте через обстріли можливі аварійні ситуації та додаткове навантаження на ремонтні бригади. Найближчий період, за цією оцінкою, вимагатиме максимальної економії та злагодженої роботи енергетичної системи.

Чат-бот Grok прогнозує, що в найближчі тижні та місяці газ в Україні буде, але ризики зростатимуть. Чат-бот вказує на запаси у підземних сховищах, власний видобуток та можливості імпорту як чинники, які допомагають підтримувати систему.

Водночас Grok допускає локальні перебої через удари по свердловинах і компресорах. Якщо атаки восени посиляться, закачування газу може сповільнитися, а взимку можливі обмеження для промисловості.

Чат-бот DeepSeek оцінює перспективу жорсткіше. На його думку, головна проблема полягає не лише в наявності газу у сховищах, а й у можливості його підняти, транспортувати та розподілити. Саме логістика, вважає чат-бот, є особливо вразливою.

DeepSeek очікує складної зими, допускаючи обмеження для промисловості, проблеми з опаленням у прифронтових регіонах та дорожчий імпорт із Європи. Водночас і цей чат-бот не прогнозує повного колапсу системи за умови підготовки резервів, імпорту та захисту критичної інфраструктури.

У висновку, спільним для відповідей є те, що повного зникнення газу в Україні найближчим часом вони не очікують. Водночас усі вказують на ризики через російські удари, пошкодження інфраструктури та необхідність швидкого відновлення.

Відрізняються оцінки головної загрози. ChatGPT та Gemini більше наголошують на контрольованості ситуації й адаптації системи. Grok допускає локальні перебої та можливі обмеження для промисловості. DeepSeek найбільше акцентує на проблемах транспортування, розподілу та вартості імпорту.

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