В 2025 году россия и Украина могут договориться о перемирии или прекращении огня, но это не означает окончания войны. Боевые действия еще возобновятся. Об этом 25 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление главы оборонного комитета Верхвной Рады Романа Костенко в эфире "Новини.Live"

Роман Костенко считает, что перемирие в 2025 году возможно, а окончание войны- нет. Фото: Роман Костенко / Facebook

Костенко признался, что не верит в полное завершение войны в этом году. Он допускает перемирие, но убежден, что оно будет временным.

"Это будет конец войны? Точно нет", — заявил нардеп.

Он, допуская возможность заморозки конфликта или временного прекращения боевых действий, указывает, что главный вопрос – как долго продержатся такие договоренности.

"Я пережил десятки перемирий. Некоторые длились три дня, другие – несколько минут или даже секунд. Пока в Киеве говорили о перемирии, мы в окопах просто смеялись над этим и продолжали рубиться в окопах", — поделился Костенко.

Нардеп подчеркнул, что россия точно не остановится, если Украине не будут предоставлены гарантии безопасности.

"Комментарии" писали, что Зеленский поставил задачу добиться справедливого мира для Украины до конца 2025 года. Портал "Комментарии" публиковал также топ-10 высказываний Зеленского на его пресс-конференции 23 февраля, которые могут вызвать истерику у Трампа. Среди них была и фраза о Трампе, который "не навсегда". При этом украинский инвестбанкир Сергей Фурса высказал мнение, что Трамп не любит Зеленского и уже никогда не полюбит.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что России, согласно ее стратегии, необходимо выйти из войны, иначе нет надежд на статус сверхдержавы. Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко подтверждает, что ресурсы РФ истощились, а в экономике могут начаться неприятные процессы, поскольку страна-агрессор во время войны растратила весь накопленный запас ресурсов.

Читайте также на "Комментариях" — в Белом доме утверждают, что война между РФ и Украиной доживает последние дни. Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться сделки о завершении войны между Россией и Украиной на предстоящей неделе. Об этом 23 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на The Hill.