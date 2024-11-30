В Раде назвали количество мужчин в возрасте от 25 лет, которые подлежат мобилизации

Еще 3,7 миллиона мужчин в возрасте от 25 лет в Украине подлежат мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Новости.LIVE рассказала нардеп Лариса Билозир.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Политик уточнила, что по ее данным еще 3,7 миллиона людей могут подлежать мобилизации. При этом часть людей выехала, 1,2 миллиона мобилизованы, многие проживают на оккупированных территориях.

По словам нардепа, 600 тысяч мужчин забронированы, а 1,5 миллиона являются непригодными к военной службе.

"А 3,7 миллиона можно мобилизовать — это после 25 лет. А еще хотим выгрести всю молодежь в селах, которых не успели вывезти. Известно, что очень много матерей вывозят своих детей 15-16-17 лет. Я не осуждаю, потому что у кого-то старший сын воюет, а меньшего она вывезла, потому что не выдержит двух смертей", — высказалась Билозир.

Нардеп также отметила, что, несмотря на такую статистику, сейчас все же появляются мысли о снижении мобилизационного возраста.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Зеленский заявил, что проблема Украины заключается именно в оснащении военнослужащих оружием и техникой, а не в количестве имеющихся войск.

"Они (партнеры – ред.) говорят о мобилизации, но реальная проблема с 10 бригадами, которые наши партнеры не оснастили, я очень просил их больше года назад, что нам нужно оснастить эти бригады. Мы приняли это решение с Соединенными Штатами и с европейскими союзниками, и на сегодня Европа и Соединенные Штаты полностью оснастили две с половиной бригады", – отметил глава государства.



