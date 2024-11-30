В Раде назвали количество мужчин в возрасте от 25 лет, которые подлежат мобилизации

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Кравцев Сергей
Еще 3,7 миллиона мужчин в возрасте от 25 лет в Украине подлежат мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Новости.LIVE рассказала нардеп Лариса Билозир.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Политик уточнила, что по ее данным еще 3,7 миллиона людей могут подлежать мобилизации. При этом часть людей выехала, 1,2 миллиона мобилизованы, многие проживают на оккупированных территориях.
По словам нардепа, 600 тысяч мужчин забронированы, а 1,5 миллиона являются непригодными к военной службе.
Нардеп также отметила, что, несмотря на такую статистику, сейчас все же появляются мысли о снижении мобилизационного возраста.
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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Зеленский заявил, что проблема Украины заключается именно в оснащении военнослужащих оружием и техникой, а не в количестве имеющихся войск.
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