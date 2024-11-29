В Украине неоднократно поднимались вопросы снижения мобилизационного возраста. Однако президент Украины Владимир не соглашается с этим непопулярным решением. На днях стало известно, что на снижении мобилизационного возраста настаивают в США. Какие решения нужно немедленно принять в Украине, рассказала республиканка-конгрессвумен от штата Индиана Виктория Спартц в эфире CNN, сообщает портал "Комментарии".

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Она заявила, что Украина ведет очень сложную и жестокую войну. Так что, по ее словам, нужно мобилизовать всю страну для борьбы.

“Мы отправляем своих 18-летних погибать за наши свободы. Это серьезная война и нужна правильная мобилизация. А Зеленский уволил генерала, потому что тот хотел воевать. И заменил его на людей, которые будут послушными марионетками. Он не относится к этому всерьез”, — убеждена Спартц.

По ее словам, если Украина хочет выиграть войну против России, которая имеет много своих людей и не переживает, сколько их погибнет, то нужно мобилизовать всю страну.

“Вы знаете, как Советский Союз боролся во Второй мировой войне – от детей до старших людей, каждый вносил свой вклад в войну. Нельзя, чтобы только молодые храбрые люди погибали за других и думать, что этого будет достаточно, чтобы сдержать жесточайшую силу с большими деньгами и без каких-либо ограничений в количестве жертв”, — подытожила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленского начали критиковать в США. Виктория Спартц убеждена, что Украина не была готова к войне и указала, что виноват в этом Владимир Зеленский. “К сожалению, президент Зеленский подвел свой народ. Он не подготовил страну к войне", – отметила она. Подробнее об этом читайте по ссылке.