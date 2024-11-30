Не нужно говорить о мобилизации: Зеленский признался, с чем партнеры подставили Украину

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что украинское командование просило оснастить 10 военных бригад для противостояния российской агрессии, однако Запад полностью укомплектовал только две с половиной бригады. Как передает портал "Комментарии", такое заявление украинский лидер сделал в интервью британскому телеканалу "Sky News".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Президент заявил, что проблема Украины заключается именно в оснащении военнослужащих оружием и техникой, а не в количестве имеющихся войск.

"Они (партнеры – ред.) говорят о мобилизации, но реальная проблема с 10 бригадами, которые наши партнеры не оснастили, я очень просил их больше года назад, что нам нужно оснастить эти бригады. Мы приняли это решение с Соединенными Штатами и с европейскими союзниками, и на сегодня Европа и Соединенные Штаты полностью оснастили две с половиной бригады", – отметил глава государства.

Среди причин, почему это произошло, Владимир Зеленский рассказал о "какой-то бюрократии, какие-то решения, некоторые не считают приоритетом", и добавил, что "на этой войне всегда так".

"Кто-то спросил меня о мобилизации, и я не хочу утверждать, что это позиция некоторых лидеров в Европе. Мол, нужны молодые люди и тому подобное. И я ответил: вы хотите, чтобы кто-то шел на смерть без оружия?", – пояснил Зеленский.

При этом он пояснил, что решение о количестве военнослужащих в Украине принимаются с учетом необходимости сохранить как можно больше жизней.

По словам президента, правильно было бы европейским или американским чиновникам беспокоиться не возрастом мобилизации, а делать свое качественно.

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