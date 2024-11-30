Не нужно говорить о мобилизации: Зеленский признался, с чем партнеры подставили Украину

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что украинское командование просило оснастить 10 военных бригад для противостояния российской агрессии, однако Запад полностью укомплектовал только две с половиной бригады. Как передает портал "Комментарии", такое заявление украинский лидер сделал в интервью британскому телеканалу "Sky News".
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Президент заявил, что проблема Украины заключается именно в оснащении военнослужащих оружием и техникой, а не в количестве имеющихся войск.
Среди причин, почему это произошло, Владимир Зеленский рассказал о "какой-то бюрократии, какие-то решения, некоторые не считают приоритетом", и добавил, что "на этой войне всегда так".
При этом он пояснил, что решение о количестве военнослужащих в Украине принимаются с учетом необходимости сохранить как можно больше жизней.
По словам президента, правильно было бы европейским или американским чиновникам беспокоиться не возрастом мобилизации, а делать свое качественно.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина усматривает гарантии будущей безопасности только в членстве в НАТО. Стремление вступить в Североатлантический альянс закреплено в Конституции Украины. Однако ситуация с членством выглядит не очень оптимистично. Президент Украины Владимир Зеленский интервью Sky News допустил возможность "накрыть зонтиком НАТО" только не оккупированные территории Украины, чтобы остановить "горячую фазу" войны.
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