В Раде настроены радикально: нужно объявлять войну

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Кречмаровская Наталия
Российские войска значительно усилили обстрелы Украины – под постоянными баллистическими и дроновыми атаками находится и столица Украины. В Раде отмечают, что Киеву нужно дать статус прифронтового города, а Киевской области — прифронтовой территории.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Сергей Демченко заявил, что он как юрист вообще не считает, что в Украине военное положение.
Он отметил, что в Украине фактическая война с первого дня. И, по его словам, "все это понимают, но юридически пока прописано военное положение". Политик объяснил, что если у нас состояние войны, то все государство должно определяться фронтовой зоной.
По его словам, это дополнительная финансовая нагрузка, и государство вряд ли сможет позволить себе такие расходы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, какие объекты в Киеве боится обстреливать Путин.