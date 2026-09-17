В Раде настроены радикально: нужно объявлять войну

Российские войска значительно усилили обстрелы Украины – под постоянными баллистическими и дроновыми атаками находится и столица Украины. В Раде отмечают, что Киеву нужно дать статус прифронтового города, а Киевской области — прифронтовой территории.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Сергей Демченко заявил, что он как юрист вообще не считает, что в Украине военное положение.

"Я считаю, что в нашем государстве война с самого начала полномасштабного вторжения. И потому, если, как юрист, двигаться правильно, то нужно объявлять войну, а не находиться в режиме военного положения, которое, по моему мнению, юридически не раскрывает в полном объеме происходящее в нашем государстве”, — объяснил народный депутат.

Он отметил, что в Украине фактическая война с первого дня. И, по его словам, "все это понимают, но юридически пока прописано военное положение". Политик объяснил, что если у нас состояние войны, то все государство должно определяться фронтовой зоной.

"Есть другие вопросы, связанные с определением фронтовых зон, один из которых — дополнительные выплаты государственным служащим во фронтовых, прифронтовых зонах. Может ли это себе государство позволить? Если из этого разреза исходить, то, наверное, государство будет до последнего не определять это как фронтовыми или прифронтовыми зонами", — отметил народный депутат.

По его словам, это дополнительная финансовая нагрузка, и государство вряд ли сможет позволить себе такие расходы.

"Но по моему мнению юридически мы уже давно прифронтовая зона", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, какие объекты в Киеве боится обстреливать Путин.