В Раді налаштовані радикально: потрібно оголошувати війну

Російські війська значно посилили обстріли України — під постійними балістичними та дроновими атаками перебуває і столиця України. В Раді зазначають, що Києву потрібно дати статус прифронтового міста, а Київській області — прифронтової території.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Сергій Демченко заявив, що він, як правник, взагалі не вважає, що в Україні воєнний стан.

“Я вважаю, що в нашій державі війна з самого початку повномасштабного вторгнення. І тому, якщо, як правник, рухатися правильно, то треба оголошувати війну, а не знаходитися в режимі воєнного стану, який, на мою думку, юридично не розкриває в повному обсязі того, що зараз в нашій державі відбувається”, — пояснив народний депутат.

Він наголосив, що в Україні фактична війна з першого дня. І, за його словами, “всі це розуміють, але юридично поки що прописано воєнний стан”. Політик пояснив, якщо у нас стан війни, то вся держава має визначатися фронтовою зоною.

“Є інші питання, пов'язані з визначенням фронтових зон, одне з яких — додаткові виплати державним службовцям у фронтових, прифронтових зонах. Чи може це собі держава дозволити? Якщо з цього розрізу йти, то, напевно, держава буде до останнього не визначати це як фронтовими чи прифронтовими зонами”, — зауважив народний депутат.

За його словами, це додаткове фінансове навантаження, і держава навряд чи зможе дозволити собі такі видатки.

“Але на мою думку юридично ми вже давно прифронтова зона”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, які об’єкти у Києві боїться обстрілювати Путін.



