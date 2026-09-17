В Раді налаштовані радикально: потрібно оголошувати війну

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Кречмаровская Наталия
Російські війська значно посилили обстріли України — під постійними балістичними та дроновими атаками перебуває і столиця України. В Раді зазначають, що Києву потрібно дати статус прифронтового міста, а Київській області — прифронтової території.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Сергій Демченко заявив, що він, як правник, взагалі не вважає, що в Україні воєнний стан.
Він наголосив, що в Україні фактична війна з першого дня. І, за його словами, “всі це розуміють, але юридично поки що прописано воєнний стан”. Політик пояснив, якщо у нас стан війни, то вся держава має визначатися фронтовою зоною.
За його словами, це додаткове фінансове навантаження, і держава навряд чи зможе дозволити собі такі видатки.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, які об’єкти у Києві боїться обстрілювати Путін.