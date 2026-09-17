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В Раді налаштовані радикально: потрібно оголошувати війну

Народний депутат Демченко переконаний, що з юридичного погляду потрібно вводити в Україні стан війни

17 вересня 2026, 14:34
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Кречмаровская Наталия

Російські війська значно посилили обстріли України — під постійними балістичними та дроновими атаками перебуває і столиця України. В Раді зазначають, що Києву потрібно дати статус прифронтового міста, а Київській області — прифронтової території. 

В Раді налаштовані радикально: потрібно оголошувати війну

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Сергій Демченко заявив, що він, як правник, взагалі не вважає, що в Україні воєнний стан.

“Я вважаю, що в нашій державі війна з самого початку повномасштабного вторгнення. І тому, якщо, як правник, рухатися правильно, то треба оголошувати війну, а не знаходитися в режимі воєнного стану, який, на мою думку, юридично не розкриває в повному обсязі того, що зараз в нашій державі відбувається”, — пояснив народний депутат. 

Він наголосив, що в Україні фактична війна з першого дня. І, за його словами, “всі це розуміють, але юридично поки що прописано воєнний стан”. Політик пояснив, якщо у нас стан війни, то вся держава має визначатися фронтовою зоною.

“Є інші питання, пов'язані з визначенням фронтових зон, одне з яких — додаткові виплати державним службовцям у фронтових, прифронтових зонах. Чи може це собі держава дозволити? Якщо з цього розрізу йти, то, напевно, держава буде до останнього не визначати це як фронтовими чи прифронтовими зонами”, — зауважив народний депутат. 

За його словами, це додаткове фінансове навантаження, і держава навряд чи зможе дозволити собі такі видатки. 

“Але на мою думку юридично ми вже давно прифронтова зона”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, які об’єкти у Києві боїться обстрілювати Путін.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=S6JMcVJbPRQ
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