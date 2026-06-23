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В Раде хватаются за голову: как власть пытается обмануть военных

Народный депутат Разумков рассказал о попытках властей заменить демобилизацию военных отсрочками

23 июня 2026, 17:09
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Кречмаровская Наталия

В Украине представили реформу армии, согласно которой военные получат определенные отсрочки. Однако в Раде указывают, что военные, кто воюет с 2022 года, а некоторые с 2014 года — ждут демобилизации, что реформой не предусмотрено.

В Раде хватаются за голову: как власть пытается обмануть военных

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что вместо демобилизации отсрочка – похоже, что правительство снова пытается обмануть военных. По его словам, после презентации реформы больше всего вопросов возникло относительно понятных сроков службы и реальной демобилизации.

"Более того, ее в реформе нет. Нам не представили никаких деталей, как и по каким критериям будут проходить демобилизационные процессы. Кажется, этого не понимают даже сами авторы реформы. Зато предлагаются новые контракты и отсрочка после их завершения — на полгода или год. Но отсрочка — это не демобилизация", — отметил политик.

Парламентарий указал на многие практические вопросы, которые возникают — будут ли брать на работу человека, который через пол года снова вернется на службу, или достаточно 6 месяцев, чтобы восстановиться, особенно тем, кто на фронте с 2014 года.

Еще на одну проблему указал народный депутат – на этот период не сохраняются выплаты и должность. То есть у военных нет понимания, куда возвращаться, если место уже занято.

"Сама идея дать военным понятные правила и сроки службы, предполагаемые условия и возможность возвращения к гражданской жизни – правильная. Мы об этом говорили не один год. Но создается впечатление, что эту реформу писали люди, которые очень далеки от реальности войска и не учитывают то, как эти решения будут работать не на презентациях, а в жизни!", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, о чем в Раде откровенно предупредили военных.




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Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4887
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