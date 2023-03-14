В прошлом году Украина стала третьим импортером оружия в мире

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Моесеенко Валентина
С 1991 года по конец 2021 года Украина импортировала мизерное количество главных видов вооружений. А уже в 2022 году попала на третье место во всем мире. Об этом свидетельствует исследование Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), пишут "Комментарии". Все это благодаря помощи вооружением, оказываемой США и другими западными странами.
Украина - крупнейший импортер оружия в мире
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По данным SIPRI, в последние 5 лет перед войной на Украину приходилось лишь 2% мирового импорта вооружений.
В Украину поступили самоходные артиллерийские установки OTO Melara M109L. Уже весной первая партия танков Leopard 1 будет поставлена украинским вооруженным силам. Эти танки Украина получит в рамках датско-немецко-нидерландского проекта. В марте Украина получит 21 танк Leopard 2 в модификации A6. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, 18 танков отправят из ФРГ, еще 3 – из Португалии.
В январе стало известно, что правительство Великобритании передаст Украине 14 танков Challenger 2. Украинские экипажи уже завершают обучение на этой боевой технике. В рамках этого же пакета помощи ВСУ получают 100 бронированных транспортных средств, включая гусеничные БТР Bulldog, батарею с 8 155-мм САУ AS-90 (еще две батареи будут предоставлены впоследствии).
Все это вызвано той же вооруженной агрессией РФ, которой уже второй год страдает Украина.
"Комментарии" также писали о том, что в помощи Украине все страны-партнеры опираются прежде всего на ресурсы, имеющиеся у них в наличии и необходимости такой помощи. По такому принципу, в частности, рассматриваются поставки ВСУ танков, боеприпасов и истребителей.
Как сообщал портал "Комментарии", лидеры Франции и Великобритании обсудят механизмы защиты граждан ЕС от российской агрессии, а также поднимут тему создания высокоточного ударного оружия следующего поколения.
Читайте на портале "Комментарии" — рейтинг стран по количеству ядерного оружия.
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