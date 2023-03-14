В прошлом году Украина стала третьим импортером оружия в мире

С 1991 года по конец 2021 года Украина импортировала мизерное количество главных видов вооружений. А уже в 2022 году попала на третье место во всем мире. Об этом свидетельствует исследование Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), пишут "Комментарии". Все это благодаря помощи вооружением, оказываемой США и другими западными странами.



Украина - крупнейший импортер оружия в мире

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"В результате помощи оружием и боеприпасами со стороны США и многих других государств Європи после вторжения войск РФ в Украину в феврале прошлого года Украина стала на 3 позиции по импорту вооружения в течение 2022 года (после Катара и Индии) и 14 в течение 2018–2022 годов", – заявили в институте.

По данным SIPRI, в последние 5 лет перед войной на Украину приходилось лишь 2% мирового импорта вооружений.

"Из-за беспокойства по поводу того, как поставка боевых самолетов и ракет большой дальности может привести к разгоранию войны в Украине, страны НАТОвского альянса не спешат удовлетворять запросы Киева. Но они продолжали поставлять вооружение отдельным странам, вовлеченным в конфликт, особенно на Ближнем Востоке и Южной Азии", - сказал старший научный сотрудник Программы передачи оружия SIPRI Питер Д. Веземан.

В Украину поступили самоходные артиллерийские установки OTO Melara M109L. Уже весной первая партия танков Leopard 1 будет поставлена украинским вооруженным силам. Эти танки Украина получит в рамках датско-немецко-нидерландского проекта. В марте Украина получит 21 танк Leopard 2 в модификации A6. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, 18 танков отправят из ФРГ, еще 3 – из Португалии.

В январе стало известно, что правительство Великобритании передаст Украине 14 танков Challenger 2. Украинские экипажи уже завершают обучение на этой боевой технике. В рамках этого же пакета помощи ВСУ получают 100 бронированных транспортных средств, включая гусеничные БТР Bulldog, батарею с 8 155-мм САУ AS-90 (еще две батареи будут предоставлены впоследствии).

"Даже когда поставки оружия во всем мире сократились, объемы поставок оружия в Европу резко выросли из-за напряженности между Россией и большинством других европейских государств", — сказал Питер Д. Веземан.

Все это вызвано той же вооруженной агрессией РФ, которой уже второй год страдает Украина.

"После вторжения России в Украину европейские страны хотят быстрее импортировать больше оружия. Стратегическая конкуренция также продолжается в других странах: импорт оружия в Восточную Азию вырос, а Ближнего Востока остается на высоком уровне" , — добавил ученый .

"Комментарии" также писали о том, что в помощи Украине все страны-партнеры опираются прежде всего на ресурсы, имеющиеся у них в наличии и необходимости такой помощи. По такому принципу, в частности, рассматриваются поставки ВСУ танков, боеприпасов и истребителей.

Как сообщал портал "Комментарии", лидеры Франции и Великобритании обсудят механизмы защиты граждан ЕС от российской агрессии, а также поднимут тему создания высокоточного ударного оружия следующего поколения.

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