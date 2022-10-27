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В прокуратуре рассказали, как оккупанты на Харьковщине насаждали детям пропаганду

В Харьковской области оккупанты насаждали пропаганду РФ через школьные учебники

сегодня, 17:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Сотрудники облпрокуратуры в пгт Боровая Изюмского района Харьковской области, где во время оккупации находилась так называемая "администрация", обнаружили около ста российских учебников для школьников. Найденные учебники переполнены пропагандой. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба ОГП.

В прокуратуре рассказали, как оккупанты на Харьковщине насаждали детям пропаганду

Российские учебники. Фото: пресс-служба ОГП

"Учебники будут использованы как вещественные доказательства в уголовных производствах по фактам коллаборационистской деятельности и геноцида", — говорится в сообщении.

Сообщается, что на страницах учебников полно российской пропаганды. Например, в учебнике по истории поданы искаженные факты о захвате Россией украинского Крыма. Кроме того, не обошли авторы книг и "признание" РФ незаконных "ДНР" и "ЛНР" в феврале 2022 года.

Даже в учебнике по основам безопасности жизнедеятельности, по которому детей учат правилам пожарной безопасности и основам охраны здоровья, искажают факты о Революции Достоинства в 2014 году.

В Офисе генпрокурора обращают внимание, что оккупанты пытались русифицировать учеников, искореняя все украинское, хотели начать учебный год в оккупированных городах и селах области по программам и стандартам образования государства-агрессора.

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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/sproba-perevesti-osvitu-na-standarti-krayini-agresora-prokurori-vilucili-pidrucniki-rf-na-deokupovanii-teritoriyi-izyumshhini
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