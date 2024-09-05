В приграничных районах улучшилась ситуация: в ГПСУ назвали причину

Российские диверсионные группы снизили активность на приграничных территориях Украины. Диверсанты в бой не вступают, но пытаются минировать. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Ситуация в приграничных районах. Фото из открытых источников

Спикер отметил, пограничники фиксируют уменьшение активности ДРГ, в том числе в Сумской области. Но полностью от диверсионной деятельности противник не отказался. Это наблюдается периодически в Черниговской области.

"Если раньше диверсионно-разведывательные группы, в том числе пытались вступать в бой с украинскими защитниками или захватить какие-то позиции, то сейчас диверсионная деятельность больше проявляется в том, что именно минирование местности", — сказал спикер.

Андрей Демченко добавил, что украинские защитники активно противодействуют российским диверсантам. Военные используют дроны, технические средства контроля за местностью, чтобы вовремя найти ДРГ и не позволять им совершать какие-либо действия на территории Украины.

Как отметил спикер ГПСУ, активность вражеских ДРГ уменьшилась из-за действий украинских военных в приграничных районах.

Стоит отметить, почти месяц идет наступательная операция Украины в приграничных районах Курской области России. Силам обороны удалось взять под контроль более 100 населенных пунктов. На этих территориях была создана военная комендатура.

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