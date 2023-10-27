В преддверии зимы ПВО Украины станет еще крепче: какую помощь передала Германия

Как передает портал "Комментарии", Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него, в частности, вошел еще один, уже третий, зенитный ракетный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны среднего радиуса IRIS-T, предназначенный для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

Германия передала Украине третий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T

"Даже если ситуация с безопасностью во всем мире будет продолжать ухудшаться (а мы с большим беспокойством следим за Израилем и, соответственно, Ближним Востоком), мы не прекратим поддерживать Украину. Вы можете положиться на нас, и мы сделаем все возможное. ... Я рад, что мы смогли так быстро передать третий IRIS-T SLM. Он важен для защиты Украины", – сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Кроме этого, в рамках нового пакета помощи Германия передала ракеты в IRIS-T SLS (малого радиуса действия), а также 4 БТР (название неизвестно), 4 танковых тягача HX81, 4 танковых прицепа, 6 машин пограничной охраны. Передано 8 дронов Vector, 5 надводных дронов, 4 контрбатарейных радара GO 12, боеприпасы для РСЗО MARS II, 10 тысяч защитных очков, 5 тысяч снарядов калибра 155 мм.

В этом году Германия, по данным правительства ФРГ, передала нашей стране военной помощи на 5,4 миллиардов евро.

Украина также продолжает просить Берлин о предоставлении дальнобойных ракет Taurus, однако пока немецкое правительство заявляет, что не будет поставлять Киеву это оружие.



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