В преддверии зимы ПВО Украины станет еще крепче: какую помощь передала Германия

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него, в частности, вошел еще один, уже третий, зенитный ракетный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны среднего радиуса IRIS-T, предназначенный для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.
Германия передала Украине третий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T
Кроме этого, в рамках нового пакета помощи Германия передала ракеты в IRIS-T SLS (малого радиуса действия), а также 4 БТР (название неизвестно), 4 танковых тягача HX81, 4 танковых прицепа, 6 машин пограничной охраны. Передано 8 дронов Vector, 5 надводных дронов, 4 контрбатарейных радара GO 12, боеприпасы для РСЗО MARS II, 10 тысяч защитных очков, 5 тысяч снарядов калибра 155 мм.
В этом году Германия, по данным правительства ФРГ, передала нашей стране военной помощи на 5,4 миллиардов евро.
Украина также продолжает просить Берлин о предоставлении дальнобойных ракет Taurus, однако пока немецкое правительство заявляет, что не будет поставлять Киеву это оружие.
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