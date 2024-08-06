В Праге осужден доброволец ВСУ: какой срок получил

Пражский городской суд вынес приговор 27-летнему Филиппу Симану, гражданину Чехии, который отправился добровольцем на войну в Украину. Его признали виновным в мародерстве и службе в иностранной армии, приговорив к 7 годам лишения свободы.

Чешский доброволец ВСУ получил 7 лет тюрьмы за мародерство в Украине

Симан, который присоединился к батальону "Карпатская Сечь" через три недели после начала полномасштабного вторжения, побывал в горячих точках, включая Ирпень и Бучу. Следствие установило, что он присваивал имущество погибших солдат и мирных жителей: деньги, ювелирные изделия, электронику и даже брендовые очки Gucci.

Прокурор Мартин Била подчеркнул, что Симану предъявили обвинение в наемничестве, так как он не получил разрешения президента Чехии на службу в иностранной армии и не прошел инструктаж по международному гуманитарному праву.

"Несмотря на то, что я чех, я также украинец, и я считал своим долгом бороться за свою страну", — сказал Симан

Сам Симан утверждал, что его мотивы были патриотическими, ссылаясь на украинские корни своей семьи. Он признал, что совершал "морально неправильные поступки", но отрицал обвинения в мародерстве, заявляя, что ценности переносились в "штаб" на случай повторной оккупации территории российскими войсками.

Суд не принял эту версию, особенно учитывая интервью Симана изданию Seznam Zprávy, где он подробно описывал свои мародерские действия. Позже он пытался отказаться от своих слов, утверждая, что "хотел выглядеть интереснее".

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