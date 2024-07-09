Российское посольство в Чехии облили "кровью" (ВИДЕО)

В Чехии облили "кровью" посольство России. Фото из открытых источников

После массированного ракетного удара России 8 июля по Украине во многих странах мира прошли акции поддержки Украины и призывы с осуждением российской агрессии. В Чехии местные активисты облили посольство России красной жидкостью, чтобы сымитировать кровь погибших от российской атаки.



Чешские активисты использовали два ведра кетчупа и облили посольство России в Праге. Таким образом, местные жители решили осудить очередную российскую агрессию в Украине. На опубликованном видео на платформе X два человека подошли к российскому посольству и облили стенд рядом со входом в здание.

После проведения акции к мужчине и женщине пришли правоохранители.



Напомним, что 8 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Одной из российских целей, куда попала ракета, оказалась детская больница "Охматдет". По состоянию на 9 июля известно о 27 погибших в Киеве, среди которых четверо детей. Также в столице после атаки России сообщили о 117 пострадавших. Кроме Киева, также известно о 11 погибших и более 40 раненых в Кривом Роге.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что чешский премьер Петр Фиала отреагировал на российский удар по детской больнице в Киеве и объяснил, чего хочет Путин. По его словам, российский диктатор, несмотря на заявления о мире, стремится через жертв среди гражданских выполнить свои цели на войне.

Также "Комментарии" писали о первых реакциях международных партнеров Украины на российскую атаку по больнице "Охматдет". Дипломаты осудили российскую агрессию, назвав ее актом террора и призвали усилить поддержку Украины.