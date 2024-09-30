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В последний день на должности генсека НАТО Столтенберг ответил на ядерную доктрину РФ

В НАТО отреагировали на изменение ядерной доктрины России.

30 сентября 2024, 16:45
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Автор:
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Slava Kot

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал ядерную риторику российского диктатора Владимира Путина "безрассудной". По словам главы НАТО, партнеры Украины не должны бояться ядерных угроз главы Кремля и обязаны продолжать помогать в войне против РФ.

В последний день на должности генсека НАТО Столтенберг ответил на ядерную доктрину РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters прокомментировал заявления Путина, что Россия может применить ядерное оружие, если российские территории будут атакованы дальнобойным оружием западных стран. По словам Столтенберга, заявления Путина – это очередная попытка запугать Запад, а также "модель безрассудной российской ядерной риторики".

"Каждый раз, когда мы усиливали нашу поддержку новыми видами оружия – боевыми танками, дальнобойным огнем или F-16 – россияне пытались нам помешать. Им это не удалось, и этот последний пример не должен препятствовать союзникам по НАТО поддерживать Украину", — сказал Столтенберг.

Столтенберг указал, что, несмотря на обновление ядерной доктрины РФ, НАТО не заметило изменений, "которые бы требовали каких-либо изменений с нашей стороны". По словам Столтенберга на войне всегда существуют риски, однако члены НАТО должны и дальше поддерживать Украину, ведь большим риском станет победа российского диктатора.

"Тогда сообщение будет состоять в том, что когда он применил военную силу, а также когда он угрожал союзникам по НАТО, он получил то, чего хочет, и это сделает нас всех более уязвимыми. На войне нет безрисковых вариантов", — добавил Столтенберг.

Йенс Столтеберг занимал должность генерального секретаря НАТО 10 лет. 1 октября его заменит премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Столтенберг произнес прощальную речь со словами: "это была ошибка".

Также "Комментарии" писали о том, нужно ли волноваться ядерной угрозе Путина. Что свидетельствует о готовности РФ применить ядерное оружие.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/putins-nuclear-talk-shouldnt-stop-nato-backing-ukraine-stoltenberg-says-2024-09-30/
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