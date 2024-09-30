В последний день на должности генсека НАТО Столтенберг ответил на ядерную доктрину РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал ядерную риторику российского диктатора Владимира Путина "безрассудной". По словам главы НАТО, партнеры Украины не должны бояться ядерных угроз главы Кремля и обязаны продолжать помогать в войне против РФ.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters прокомментировал заявления Путина, что Россия может применить ядерное оружие, если российские территории будут атакованы дальнобойным оружием западных стран. По словам Столтенберга, заявления Путина – это очередная попытка запугать Запад, а также "модель безрассудной российской ядерной риторики".

"Каждый раз, когда мы усиливали нашу поддержку новыми видами оружия – боевыми танками, дальнобойным огнем или F-16 – россияне пытались нам помешать. Им это не удалось, и этот последний пример не должен препятствовать союзникам по НАТО поддерживать Украину", — сказал Столтенберг.

Столтенберг указал, что, несмотря на обновление ядерной доктрины РФ, НАТО не заметило изменений, "которые бы требовали каких-либо изменений с нашей стороны". По словам Столтенберга на войне всегда существуют риски, однако члены НАТО должны и дальше поддерживать Украину, ведь большим риском станет победа российского диктатора.

"Тогда сообщение будет состоять в том, что когда он применил военную силу, а также когда он угрожал союзникам по НАТО, он получил то, чего хочет, и это сделает нас всех более уязвимыми. На войне нет безрисковых вариантов", — добавил Столтенберг.

Йенс Столтеберг занимал должность генерального секретаря НАТО 10 лет. 1 октября его заменит премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Столтенберг произнес прощальную речь со словами: "это была ошибка".

Также "Комментарии" писали о том, нужно ли волноваться ядерной угрозе Путина. Что свидетельствует о готовности РФ применить ядерное оружие.