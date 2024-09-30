В последний день на должности генсека НАТО Столтенберг ответил на ядерную доктрину РФ

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Slava Kot
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал ядерную риторику российского диктатора Владимира Путина "безрассудной". По словам главы НАТО, партнеры Украины не должны бояться ядерных угроз главы Кремля и обязаны продолжать помогать в войне против РФ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters прокомментировал заявления Путина, что Россия может применить ядерное оружие, если российские территории будут атакованы дальнобойным оружием западных стран. По словам Столтенберга, заявления Путина – это очередная попытка запугать Запад, а также "модель безрассудной российской ядерной риторики".
Столтенберг указал, что, несмотря на обновление ядерной доктрины РФ, НАТО не заметило изменений, "которые бы требовали каких-либо изменений с нашей стороны". По словам Столтенберга на войне всегда существуют риски, однако члены НАТО должны и дальше поддерживать Украину, ведь большим риском станет победа российского диктатора.
Йенс Столтеберг занимал должность генерального секретаря НАТО 10 лет. 1 октября его заменит премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Столтенберг произнес прощальную речь со словами: "это была ошибка".
Также "Комментарии" писали о том, нужно ли волноваться ядерной угрозе Путина. Что свидетельствует о готовности РФ применить ядерное оружие.
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