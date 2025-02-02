В Полтаве возросло количество погибших детей - жертв удара РФ

В Полтаве возросло число детей — жертв российской атаки. В Полтаве среди 14 погибших идентифицировали тело еще одного ребенка. В результате вражеского удара погибли трое детей — 7,9 и 12 лет, а не двое, как считалось предварительно. Об этом 2 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

В Полтаве завершили разбор завалов дома после удара ракеты Х-22. Фото: ГСЧС Украины

Вечером 2 февраля в ГСЧС отчитались об окончании аварийно-спасательных работ на месте разрушенной пятиэтажки. В результате вражеского удара погибли 14 человек. 20 человек – пострадали, из них четыре ребенка в возрасте 3 месяцев, двух, восьми и 12 лет.

22 человека спасены. Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 206 людям, из них 11 детей.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия 1 февраля атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы раздались в Харькове, Харьковской области, Полтаве и Полтавской области. В Полтаве оккупационные войска попали в жилой дом. По уточненным данным, подъезд снесла ракета Х-22 с боевой частью 900 кг — такая же когда-то ударила по дому в Днепре и по ТРЦ в Кременчуге,

Также издание "Комментарии" писало — 1 февраля российские войска обстреляли Полтаву, нанеся ракетный удар по жилому дому. Александр Беленький, председатель Полтавского областного совета, считает эту атаку местью за усилия Украины избавиться от всего, что связано с российским прошлым. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Беленький отметил, что в день обстрела Министерство культуры Украины приняло решение об исключении 15 объектов культурного наследия Полтавы из Государственного реестра.