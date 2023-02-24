В Польше российских дипломатов разбудили сиреной и звуками взрывов (ВИДЕО)

В столице Польши по инициативе активистов были включены возле многоэтажки, где проживают дипломаты из РФ сирены и звуки взрывов.

Акция в Варшаве (скриншот с видео)

Акция прошла в 06:00 24 февраля, когда год назад началось полномасштабное вторжение. Инициаторы акции принесли плакаты с надписями "russiaisaterroriststate" у дома и присутствовали там некоторое время. Видеоролик обнародовала общественная активистка Наталья Панченко в соцсетях.

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"Сегодня в Варшаве активисты разбудили российских дипломатов в 6:00 утра сиреной и звуками взрывов. Поскольку они будят украинцев уже девятый год", — прокомментировала она это событие.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Матеуш Моравецкий пообещал Украине еще десятки танков. 60 танков PT-91 Twardy и остальные танки Leopard в ближайшее время поступят в Украину. Об этом во время сегодняшней совместной с президентом Украины пресс-конференции заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий. Сегодня же в Украину из Польши уже прибыли первые четыре Leopard, фото с которыми опубликовал глава украинского правительства Денис Шмигаль. Моравецкий напомнил, что сейчас в Польше проходят очень интенсивные учения украинских военных. "Наши инструкторы очень удивлены тем, как быстро украинские танкисты осваивают современные танки", — подчеркнул он. Кроме этого, глава польского правительства отметил, что день широкомасштабного нападения России на Украину вошел в историю как "день взлома", потому что "Россия в этот день показала свое настоящее лицо". По мнению политика, 24 февраля, по плану Путина, должен стать началом конца Украины и началом марша России на Запад, а стал началом ее поражения.