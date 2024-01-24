В Польше призвали депортировать украинских мужчин для войны в Украине

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Украине не хватает солдат на фронте, поэтому для пополнения рядов ВСУ призвал депортировать украинских мужчин из Польши, Франции, Чехии и других стран ЕС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на TOK FM.



Генерал Вальдемар Скшипчак. Фото из открытых источников

Бывший командующий Сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак называет войну в Украине "войной упущенных возможностей" из-за "ряда стратегических и оперативных ошибок", которые, по его мнению, совершили украинцы за последние два года. По словам польского генерала, перед Украиной стоит большой вызов, который заключается в попытке восполнить пробелы на фронте и провести мобилизацию для привлечения новых бойцов. Скшипчак объясняет, если Украина не сделает этого, то не сможет удерживать оборону, не говоря о наступательных действиях.

Чтобы изменить эту ситуацию, генерал Скшипчак призвал действовать не только Зеленского, который должен усилить мобилизацию в Украине, но и западных партнеров.

"Нужно достучаться до украинских граждан, которые находятся в эмиграции. Это должна быть инициатива для правительств в Варшаве, Париже, Праге и где бы они ни были. Эти правительства должны помочь Киеву их депортировать", — заявил Скшипчак.

Польский генерал отметил необходимость мобилизации и в Украине, однако она должна не разрушать экономику.

"Украинцы должны проводить ограниченную мобилизацию дома. Они не могут сделать ее универсальной, потому что это может разрушить функционирование государства и экономики, а Украина не может себе этого позволить", — объясняет генерал Вальдемар Скшипчак.

По данным ООН по делам беженцев, с момента полномасштабного вторжения до октября 2023 года примерно 6,2 миллиона украинцев покинули страну и не вернулись. Большинство из них – это женщины и дети. Больше всего украинских беженцев в Германии и Польше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, нужно ли силой возвращать мужчин из-за границы для мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Польша готовит перемены для беженцев из Украины.