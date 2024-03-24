В Польше подтвердили, что российская ракета залетела на ее территорию

Министерство обороны Польши сообщило, что во время массированной атаки России по Украине 24 марта одна российская ракета нарушила польское воздушное пространство. Для обеспечения безопасности Польша запустила истребители и вела наблюдение за ракетой благодаря военным радарам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Минобороны Польши.



Российская ракета. Фото из открытых источников

Россия провела массированный ракетный обстрел Украины в ночь на 24 марта. Большая часть ракет была направлена на запад. Одна из групп ракет приблизилась к польско-украинской границе, изменила маршрут и улетела через Львов на Стрыйщину.

Министерство Польши из-за ракетной опасности подняло в воздух истребители и наблюдали за полетом ракет. По их информации, в 5:23 произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых российских ракет.

"Объект вошел в польское пространство близ города Осердов и пробыл там 39 секунд. В течение всего полета за ним наблюдали военные радары", — сообщает Минобороны Польши.

По словам польской стороны, для обеспечения безопасности воздушного пространства была активизирована авиация союзников и Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский генерал заявил о новом этапе массированных ударов России по Украине. По его словам, РФ будет наносить еще более массированные ракетные удары.

Также "Комментарии" писали о серии мощных взрывов в Крыму. Местные жители массово публикуют ракетные удары на полуострове и в городе Севастополь. По их информации ракетные попали по кораблям и постройке Черноморского флота РФ.