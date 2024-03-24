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В Польше подтвердили, что российская ракета залетела на ее территорию

Министерство обороны Польши заявило о нарушении воздушного пространства страны российской ракетой.

сегодня, 08:38
Автор:
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Slava Kot
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Министерство обороны Польши сообщило, что во время массированной атаки России по Украине 24 марта одна российская ракета нарушила польское воздушное пространство. Для обеспечения безопасности Польша запустила истребители и вела наблюдение за ракетой благодаря военным радарам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Минобороны Польши.

В Польше подтвердили, что российская ракета залетела на ее территорию

Российская ракета. Фото из открытых источников

Россия провела массированный ракетный обстрел Украины в ночь на 24 марта. Большая часть ракет была направлена на запад. Одна из групп ракет приблизилась к польско-украинской границе, изменила маршрут и улетела через Львов на Стрыйщину.

Министерство Польши из-за ракетной опасности подняло в воздух истребители и наблюдали за полетом ракет. По их информации, в 5:23 произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых российских ракет.

"Объект вошел в польское пространство близ города Осердов и пробыл там 39 секунд. В течение всего полета за ним наблюдали военные радары", — сообщает Минобороны Польши.

По словам польской стороны, для обеспечения безопасности воздушного пространства была активизирована авиация союзников и Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский генерал заявил о новом этапе массированных ударов России по Украине. По его словам, РФ будет наносить еще более массированные ракетные удары.

Также "Комментарии" писали о серии мощных взрывов в Крыму. Местные жители массово публикуют ракетные удары на полуострове и в городе Севастополь. По их информации ракетные попали по кораблям и постройке Черноморского флота РФ.



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Источник: https://twitter.com/DowOperSZ/status/1771768651839885623
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