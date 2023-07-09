В Польше бус с украинцами попал в ДТП: погибла 33-летняя женщина, много раненых (ФОТО)

9 июля в Польше автобус с украинцами попал в страшную аварию. На месте ДТП погибла молодая женщина. Об этом сообщает tvp.info .

Бус с украинцами врезался в грузовик в Польше. Фото: Policja Lubelska

Авария произошла в 2 часа ночи в Титушине возле Хелма.

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"Украинский автобус, следовавший к границе, врезался в грузовик, который стоял на обочине дороги. 33-летняя пассажирка автобуса погибла на месте", — сообщил дежурный Люблинского воеводского управления полиции.

Представитель Люблинского воеводского управления полиции, подполковник Анджей Фиоль рассказал, что в ДТП погибла женщина, которая была пассажиром буса. Он добавил, что после аварии все пассажиры, ехавшие в автобусе, были доставлены в больницу. У 2 человек были обнаружены телесные повреждения.

Стало известно, что 44-летний украинец-водитель был трезвым. Полиция расследует подробности инцидента.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Польше загадочно погиб 17-летний украинец. В Польше на территории Малопольского воеводства погиб украинский подросток. Инцидент произошел в районе города Бжеско под Краковом в ночь на 3 июня. Там 17-летний юноша из Украины попал под поезд. Он погиб на месте.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. На месте работают следователи. Как подросток оказался на путях и почему – пока неизвестно. О том, из какого именно украинского региона пострадавший и с кем он проживал в Польше – тоже не указано. По словам пресс-секретаря местной полиции Эвелины Буды, поезд направлялся из Кракова в Тарнув. Событие произошло около 24 часов. "Несчастный случай произошел около полуночи. Погиб 17-летний гражданин Украины", — заявили в местной полиции.

