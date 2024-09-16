В полиции показали последствия обстрела Киевской области (ФОТО)

В ночь на 16 сентября оккупационные войска нанесли массированную атаку ударными дронами по территории Украины. Повреждение в результате сбития ударных беспилотников в столичном регионе показали в Нацполиции, сообщает портал "Комментарии".



В полиции отметили, что под вражеским обстрелом в очередной раз оказалась Киевская область. В результате российской воздушной атаки есть раненые и разрушения. Ударными дронами повреждены дома местных жителей и транспортные средства.

“По состоянию на 08:35 получили повреждения пять частных домов и пять автомобилей. К сожалению, местная жительница получила ранения. Пострадавшая госпитализирована в столичную больницу, ей оказывается помощь. Также произошло возгорание травяного настила”, — сообщили в полиции.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователями будет начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко также сообщил, что воздушная атака врага была массирована, в регионе работали силы ПВО, враждебные цели уничтожены.

“Попадания в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущены. В четырех районах возникли возгорание травяного настила и лесной подстилки. Все пожары ликвидированы”, — добавил он.

По данным Воздушных сил ВС Украины, в ночь на 16 сентября 2024 года российские войска атаковали ударными БпЛА типа Shahed-131/136. Применили 56 ударных дронов. Основное направление удара – Киевщина.

“В результате противовоздушного боя сбиты 53 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях. Еще три вражеских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий”, — сообщили в воздушных силах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что взрывы раздавались в Киеве.