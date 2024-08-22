В Покровском направлении враг перегруппировал силы: на какой город пошел штурмом

Российские войска продолжают давить на Покровском направлении, совершая наступление в сторону Новогродовки и атакуя дорогу между Карловкой и Покровском. Об этом рассказал пресс-офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире "Общественного".

Война в Украине

В частности, Цехоцкий отметил, что ночь прошла относительно спокойно, поскольку противник занимался перегруппировкой сил, но с утра возобновил штурмы. По его словам, бои приблизились к трассе Покровска-Карловка в районе Николаевки, а враг продолжает пытаться продвинуться в сторону Новогродовки.

Он также объяснил причины периодических отступлений украинских сил по отдельным участкам фронта.

"Наши отходы связаны только с тем, что они действительно идут, как бульдозер, который все разрушает. Поэтому находиться там нет смысла. Вот мы вынуждены отходить. Но говорю: это не убегать и сдавать фронт. Это — уход. И это — также один из видов боя. Чтобы выровнять фронт, чтобы сохранить жизнь здоровья военнослужащих", — сказал Цехоцкий.

Кроме того, пресс-офицер сообщил, что утром российские войска попытались штурмовать Карловку, используя БТРы, но эта атака была отбита. Цехоцкий также отметил, что массовое применение военной техники в этом направлении не фиксируется.

Кроме того, по его информации, российская армия уменьшила использование авиации на Покровском фронте, вероятно, из-за дефицита самолетов и эффективной работы украинской ПВО. Однако удары управляемыми авиационными бомбами и пехотные штурмы продолжаются.

Цехоцкий объяснил, что россияне адаптируют свою тактику, пытаясь действовать малыми группами во избежание потерь от артиллерийских ударов и постепенно накапливают силы для дальнейших атак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Донбассе российские военные кое-где начали отходить и Силы обороны отвоевывают утраченные позиции.



